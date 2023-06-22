Başkan Harmancı: “Terminal Kentsel Tasarım Projesi Lefkoşa için Yeni Kilometre Taşı Olacak”

Terminal Bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında açılan ihale süreci devam ederken, dünya mimarlık literatüründe saygın bir yere sahip olan Murat Tabanlıoğlu’nun başkanı olduğu jüri ve danışma kurulu toplantısı LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katılımı ile yapıldı.

Tabanlıoğlu, Ağa Han Ödülleri, AIA ve WAF gibi Dünyaca Ünlü Yarışmalarda Jüri Olarak Yer Aldı

Dünyanın en önemli mimarlık ödüllerinden olan ve 2007 yılında Lefkoşa İmar Planı’nın da kazandığı Ağa Han’da (Aga Khan) master jüri üyesi görevi üstlenen Tabanlıoğlu, aynı zamanda AIA ve WAF gibi uluslararası yarışma ve değerlendirmelerde jüri görevinde bulundu. Toplantıda jüri üyelerinin hem fikir olması ile Jüri Başkanlığına seçilen Murat Tabanlıoğlu, proje alanını yerinde inceledi ve ardından teknik toplantıya geçildi.

Teknik toplantıda, LTB ile DAÜ arasında imzalanmış olan protokol kapsamında DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Kent-AG) iş birliği ve katkılarıyla bir kısmı tasarlanan ve bir kısmı da tasarla-yap-işlet-devret modeli ile Lefkoşa’ya kazandırılması amaçlanan projenin jüri tarafından değerlendirilmesi yapıldı.

Harmancı: “Dünya çapındaki yarışmaların jürisinde yer alan Tabanlıoğlu’nun Terminal Projemizde de Jüri Olması Son Derece Önemli ve Değerlidir”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa ve LTB için son derece önemli gördükleri projenin jüri heyetinin kendisi gibi herkesi heyecanlandırdığını, ciddi emek ve enerji harcadıkları bu projenin başkente yepyeni bir vizyon kazandıracağını vurguladı.

Ülkemiz mimarlık yaşamının değerli isimlerinin jüride yer almasının proje açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten Harmancı, ayrıca Murat Tabanlıoğlu’na göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür etti. Tabanlıoğlu’nun hem tasarım hem de jüri olarak değerlendirme bağlamında dünya çapında deneyimlere sahip olduğunu ve böylesi bir deneyimin proje jürisinde yer almasının önemine de vurgu yaptı.

“Proje Lefkoşa’nın düzenli ve sürdürülebilir gelişimine katkı koyarken başkent için yeni bir kilometre taşını oluşturacak”

Başkan Harmancı, projenin başkentin düzenli ve sürdürülebilir gelişimine katkı koyarak başkent için yeni bir kilometre taşını oluşturacağına söyledi.

Proje başkente çağdaş ve çok fonksiyonlu bir otobüs terminali, yeni bir kentsel çekim merkezi ve bunlarla bütünleşen kültür-sanat odaklı açık ve kapalı kamusal alanlar kazandırmayı hedefliyor.

İlk olarak Tiyatro binası tamamlanacak, meydan ve katlı otopark yapılacak

İhalenin başarılı tamamlanması halinde bölgede 10 milyon sterlin (300 milyon TL) kamusal yatırım yapılacak. İhalenin önceliğinde tiyatro binasının tamamlanması, meydan ve katlı otopark yer alıyor.

Meydanda yapılacak amfi düzenlemesi açık hava sineması, açık hava tiyatrosu, konserler ve sokakta müzik gibi aktivitelerin yapılmasına olanak sağlayacak. Meydandaki ağaçlandırma ve yeşillendirme huzurlu dinlenme olanağı sağlarken, terminal alanını kültür-sanat meydanına bağlayacak. Başkentin ve ülkenin kültür sanat merkezine dönüşecek atıl tiyatro binasında 500 kişilik büyük salon ile 180 kişilik küçük salon, meydanda ise 1000 kişilik açık aktivite alanı yer alacak.

Tiyatro binasında orkestra ve performans sanatları için çalışma alanları, bodrumda sahne atölyesi, müze, sahne sanatları için eğitim alanları ve idari ofisler bulunacak. Bina içinde kent kütüphanesi yer alacak.

Projenin hazırlık aşamasında farklı disiplinlerden uzmanlar ve ekiplerin bir araya gelip katılımcı, şeffaf ve ortak aklın yaratarak hazırlanan projenin jürisinde asil üyeler olarak Mimar Murat Tabanlıoğlu, Yüksek Mimar Onur Olguner, Yüksek Mimar ve DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert ve LTB İmar Şubesi Amiri Mimar Dervişe Ener yer alıyor.

Yedek üye olarak Yüksek Mimar Cenk Atun ve LTB Projeler Şubesi’nden Mimar Cemal Bensel yer alıyor.

Danışman üyeler olarak mimar-kentsel tasarım uzmanı ve DAÜ Kent AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, Şehir Plancı Doç. Dr. Can Kara, Şehir Plancıları Odası Dr. Gizem Caner, LTB Müdürü Fikri Özgüvenli ve LTB Başkan Teknik İşler Danışmanı Erdoğan Bekiroğlu bulunuyor.

Raportörler olarak Mimar ve DAÜ öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay, mimar Dr. Doğu Üzümcüoğlu ile belediyeden Müjde Türker ve Halil Coşkun yer alıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi, ihale süreci başlatılan proje için Mayıs 2022’de bilgilendirmede bulunup ayrıntıları aktardığı ve katılımcıların görüş ile önerileri aldığı paydaş toplantılarını tamamlanmıştı. Bu kapsamda muhtarlar, bölge halkı ve esnaflar, Ekonomik Örgütler Platformu temsilcileri, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı meslek odaları, devlet kurumları (Şehir Planlama Dairesi ve Kaymakamlık) ve toplu taşıma sektöründeki temsilciler ile görüşmeler yapılmıştı. 14 Eylül 2023 tarihinde kapanacak ihale için ayrıntılara https://www.lefkosabelediyesi.org/ihaleler linkinden ulaşılabiliyor.