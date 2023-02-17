Başkan Harmancı: “Yapı Denetim süreci geliştirilirken mevcut binalara ilişkin denetimler de KTMMOB iş birliğinde yapılacak”

Başkan Harmancı: “Yapı Denetim süreci geliştirilirken mevcut binalara ilişkin denetimler de KTMMOB iş birliğinde yapılacak”
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ülke yerel yönetimlerinde tek olan Yapı Denetim uygulamasını geliştirmek ve mevcut binaların depreme karşı sağlamlık ve dayanıklılığına ilişkin denetimlerin yapılmasına ilişkin teknik toplantılar düzenliyor. Bu kapsamda LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve belediye yöneticileri ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır, KTMMOB’ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ve Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili bir araya geldi.

Bilimin ön gördüğü yolda, ortak akılla yine KTMMOB ile beraber hareket edeceğiz
Başkan Harmancı, yapılmakta olan denetimlerin daha da geliştirilmesi konusunda en önemli paydaşları olan KTMMOB ile birlikte bir yol haritası oluşturmanın önemine vurgu yaparak, başta Donatı Tespit ve Hammer Testi dahil olmak üzere ihtiyaçların ortak akıl ile belirlenip süreçlerin yine kolektif şekilde yönetileceğini belirtti.

Yapı denetim kıstaslarının genişletilmesi
2013 yılından beri LTB’nin uygulamakta olduğu yapı denetimine işaret eden Başkan Harmancı, toplantıda bu konudaki kıstasların genişletilmesi üzerinde de durduklarını ifade ederek, toplantıdaki teknik konuların inşaat süreçlerine nasıl yansıyacağına ilişkin ayrıntıları kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

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