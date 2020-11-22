Başkan yeniden Hasan Yılmaz Işık

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı yeniden Hasan Y. Işık oldu.

Dernekten verilen bilgiye göre, derneğin 9. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Olağan Genel Kurul’da kurullara seçilen üyelerin yaptığı toplantıda, görev dağılımına göre İnsan Hakları Derneği yönetimi şöyle:

“Başkan Hasan Y. Işık, Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldırım, Genel Sekreter Fehmi Oktay, Genel Sekreter 1. Yardımcısı Şakir Alemdar, Genel Sekreter 2. Yardımcısı Gülyüz Debeş, Mali Sekreter Neşe Fellahoğlu, Halkla İlişkiler Sekreteri Erol Racahan, Faal Üyeler Nuray Kemal, Canan Sezenler, üyeler Ferit Tanoğlu, Eda Cemal Sayınsoy, Erdil Serdaroğlu.”