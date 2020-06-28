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Başkanlığa Abdullah Özdoğan getirildi

Başkanlığa Abdullah Özdoğan getirildi
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Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ – SEN)’in  dün yapılan XIV. Olağan Genel Kurulu toplantısında, Başkanlığa Abdullah Özdoğan getirildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre,  KTÖS’te yer alan toplantıda seçimle belirlenen organlar ise şöyle oluştu:

YÖNETİM KURULU:

01.       ALİ ÖZKANTÜRK     Mağusa           

02.       ALİ ŞAHİN     Lefkoşa          

03.       BEYHAN OSMANLILAR      Mağusa           

04.       FATME KAN  Lefkoşa          

05.       FEHİM YELTEKİN    Lefkoşa          

06.       HATİCE ÜNVERDİ    Lefkoşa          

07.       HÜSEYİN MÜEZZİN Mağusa           

08.       İNCİ ÇELİK    Girne  

09.       KUDRET MİRALAY  Ercan  

10        MERYEM C. MÜLAYİM       Mağusa           

11.       ÖNER ÖZYÜREK      Gemikonağı    

12.       SERKAN ABDURRAHMANOĞLU  Lefkoşa          

13.       YUSUF YILDIZEV     Girne  

14.       YUSUF ERSOY          Lefkoşa          

DENETLEME  KURULU:            

01.       AHMET T. DEVECİOĞLU               

02.       GÖKHAN AKSOY                

03.       MEHMET TOSUN                 

DİSİPLİN KURULU:

01.       ALİ YÖNEY

02.       BERKEHAN NERELİ

03.       ERTUĞRUL TOROSLU

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