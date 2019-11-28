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Başkanlığa Arzu Turgay getirildi

Başkanlığa Arzu Turgay getirildi
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Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD) Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Olağanüstü Genel Kurulda TUFAD başkanlığına Arzu Turgay getirildi.

Yeni dönem yönetim kurulu görev dağılımı ise şöyle:

“Asbaşkan Mustafa Erkan, Sekreter Erçin Selasiye, Sayman Şerife Aşkın Dündenrazı, Halkla ilişkiler Onur Üçüz, Turizm Sorumlusu Cemil Çağra, Sosyal Faaliyetler Sema Teksan, Ebru Ezici, Kültür Sanat Nurten Dayı Üçüz, Nilay Şimşekoğlu

Lokal sorumlusu İnanç Turgay, Murat Özcevher

Denetim  Kurulu; Erdinç Selasiye, Dervişe Duran, Burcu Acumsal.                                                             

Disiplin Kurulu; Mustafa Şah, Ayşe Kişmir, Nildem Akyazıcı”

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