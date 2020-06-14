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Başkanlığa Tuna Karatepe seçildi

Başkanlığa Tuna Karatepe seçildi
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Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Genel Kurulu yapıldı.Başkanlığa Tuna Karatepe seçildi.

Federasyondan verilen bilgiye göre, genel kurulda 2019- 2020 Federasyon Başkan I. Yardımcısı Ln. Tuna Karatepe tarafından 2020-2021 Dönem Çalışma Programı ve Bütçe Yönetmeliği okundu ve oy birliği ile onaylandı.

Kuzey Kıbrıs’ta 14 kulübü çatısı altında bulunduran Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu genel kurulda, 1 Temmuz’da görevi devralacak başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçti.

2020-2021 dönemi yönetimi görev dağılımı şöyle oluştu:

Başkan Tuna Karatepe, Geçen Dönem Başkanı Alev Ulubay, Başkan 1. Yardımcısı Duygu Adahan, Başkan 2. Yardımcısı  Süheyla Erbilen, Sekreter Hande Kayasal Çelikden, Sayman Gül Adal ve Toplantı Yönetmeni Fisun Esatoğlu.

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