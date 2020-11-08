Casino İşletmecileri Birliği’nde (CİB) başkanlığa oy birliğiyle yeniden Ahmet Arkın seçildi.
Girne Lord Palace Otel’de gerçekleştirilen CİB’in 7. olağan genel kurulunda Birlik yönetimi şu şekilde oluştu:
Yönetim Kurulu: Ahmet Arkın, Erman Sarı, Hasan Cihat Örek, Ercan Turhan, Fahri Altınör, Yılmaz Gülen. Yedek üyeler: Ahmet Arken, Muhammet Yılmaz.
Denetleme Kurulu: Metin Üstünkaya, Serhat Ataş, Serdar Dinçer. Yedek üye: Ramazan Kösemehmetoğlu
Disiplin Kurulu: Osman Köseoğlu, İrfan Özkaya, Hamza Kırmızıtaş. Yedek üye: Bayram Tegay”
Başkanlığa yeniden Ahmet Arkın seçildi
Casino İşletmecileri Birliği’nde (CİB) başkanlığa oy birliğiyle yeniden Ahmet Arkın seçildi.
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