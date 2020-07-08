Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin yapılan VIII. Olağan Genel Kurul’unda başkanlığa yeniden Emete İmge seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek kurullarında görev yapacak olan isimler şöyle:

Temsil Kurulu: Dr. Ayşe Zeki (asbaşkan), Dr. Remzi Tınazlı (sekreter), Devrim Barçın (mali işler sorumlusu), Erhun Şahali (sosyal faaliyet sorumlusu), İsmail Sümbül (basın, yayın ve halka ilişkiler sorumlusu), Sevil Hançerli (eğitim sorumlusu).

Denetleme Kurulu: Mehmet Öner Ekinci, Hüseyin Aytaç, Fatma Turgay.

Disiplin Kurulu: Dr. Cemal Mert, İzlem Sönmez, Beran Dağtaş.