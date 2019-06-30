Başkanlığa yeniden Mahmut Kanber seçildi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO)Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi Konferans salonunda dün gerçekleştirilen 11. Olağan Genel Kurulu’nda Mahmut Kanber oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, Oda faaliyet raporu ve mali raporun okunarak aklandığı genel kurulda, 50 kişilik Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu belirlenirken; Oda’nın önümüzdeki dönem politikalarını belirleyen karar önerileri de oy birliği ile onaylandı. Genel Kurul yeni dönemde de Hürrem Tulga’nın Oda Genel Koordinatörlüğü görevine devam etmesini oybirliğiyle kararlaştırdı.

Genel Kurulda belirlenen Oda Yönetim Kurulu’na, Mehmet Ali Ardıç, Mübin Kanatlı, Ali Hakansoy, Turgay Mimi, Hürrem Tulga, Eyüp Çiftçi, Salih Ulaş, Hasan Akanay, Erkut Kıranoğlu, Aygün Özister, Ahmet Gürol Ersun, Ahmet Davman ve Hazım Temel seçildi.

KANBER

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, genel kurulda yaptığı konuşmada, Oda yasasının Meclis’ten geçmesiyle esnaf ve zanaatkarların birçok kazanım elde ettiğini, bunlardan en önemlisinin ise Odanın bundan böyle birliklerin Odası haline gelmesi ve böylelikle daha iyi örgütlenerek daha güçlü hale gelecek olması olduğunu söyledi.

Yasanın işyeri planlamasına, işyeri tanımı ve standartlarının belirlenmesine imkan verdiğini kaydeden Kanber, Odanın üstleneceği sorumlulukla bu konuda çalışma yürüteceklerini ve hazırlanacak tüzüklerin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasıyla uygulamaya gidileceğini ifade etti.

Kanber, ülkenin temel dinamikleri olan turizm, eğitim ve inşaat gibi alanlarda kalitenin, standartların ciddiye alınarak yükseltilmesi gerektiğini ve tüm bu alanlarda bireylerin değil, tüm toplum kesimlerinin katılımının sağlanması ve gelirden de pay alması gerektiğini vurguladı. Bunun başarılması için de mesleki eğitimin ülkede artık önemsenmesi gerektiğini belirten Kanber, yaptıkları mesleki eğitim çalışmalarıyla yılda yaklaşık 150- 200 kişiyi mezun ederek istihdam ettikleri söyledi.

Kanber, çağ nüfusunun 4 bin olduğu ülkede bu rakamların gülünç olduğunu ve mesleki teknik eğitime yönlendirilen kişi sayısının en az 3 binlerde olması gerektiğini kaydetti. Kanber, açığın yerel istihdam yerine dışardan getirilen işgücü ile karşılandığını ama bu durumun ülkeyi ne hale getirdiğinin herkes tarafından da görüldüğünü ifade etti.

Kanber, ülkedeki sosyal ekonomik tüm politikalarda toplumsal yararın öne çıkarılarak politikaların yeniden yapılandırılması gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

TULGA

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga yaptığı konuşmada, Odanın yürüttüğü çalışmalarla dev projeleri başarıyla sonuçlandırdığını ve marka ürünler yarattığını kaydederek, önümüzdeki dönemde de büyük bir heyecanla yeni projeler başarmak için sınav vereceklerini belirtti.

“Her koyunun kendi bacağından asılır” sözünü hatırlatan Tulga, oysaki mevcut dünyada küresel rekabet koşullarında ve acımasız ekonomik yapıda herkesin ezim ezim olduğunu, yüksek mahkeme yargıcının dahi bu ekonomik durumdan ötürü ülkede yaşanan mazbata sorununu ifade ettiğini, çek yasaklarının 70 binleri aştığını söylediğini savundu.

Tulga, bu sorunların devamı halinde ne bu ülkenin yönetilebileceğini, ne hukuk sisteminin dayanabileceğini ne de politik yaşamın istikrarlı hale gelebileceğini söyledi. Tulga, tüm bu nedenlerle kooperatifleşmeyi, dayanışmayı, işleri el birliği ile yapmayı ön plana çıkardıklarını, topluma ve insana saygı temelinde çalışmaları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

ODA MECLİSİ

Açıklamaya göre, Divan Başkanlığı’nı Turgay Mimi’nin yürüttüğü genel kurulda belirlenen 50 kişilik Oda Meclisi üyelerinin isimleri ilçelere göre şöyle:

Lefkoşa ilçesi; Hüseyin Tumay, İsa Tunç, Bülent Baytekin, Durdu Özdeğirmenci, Erkut Kıranoğlu, Eyüp Çiftçi, Hasan Çağlıoğlu, Hasan Akanay, Hazım Temel, Hürrem Tulga, Mehmet Ali Ardıç, Ali Aygün, Osman İncirlili, Mustafa Sakallı, Murat Çeliktaş, Ramadan Atılgan, Ömer Acun, Salih Ulaş, Selma Özdamar, Ziya Özkan, Süleyman Güçlüsoy, Emine Taş, Metin Oral, Erkut Tümsoy.

Girne İlçesi; Hasan Niyazi Yasam, Mahmut Kanber, Ahmet Davman, Ethem Gül, Metin Mevsimler, Ahmet Gürol Ersun, Müslüm Ayhan, Cemal Akkunt, Turgay Mimi, Ali Sonay, Cezar Ekinci, Mehmet Doğu.

Mağusa İlçesi; Ozan Hakansoy, Aziz Akış, Mübin Kanatlı, Ali Yorgancıoğlu, Ali Hakansoy, Hülya Sergenç, Cemal İnönülü, Fuat Nalcıoğlu

Güzelyurtİlçesi; Fırat Paşaoğlu, Aygün Özister, Ali Balkay

İskele İlçesi; Serkan Kırmızı, Halil Musalar, Yılmaz Yılmazoğluları

KARARLAR

KTEZO 11. Olağan Genel Kurulu’nda alınan ve önümüzdeki dönemde oda politikalarını belirleyecek kararlar şöyle sıralandı:

“Perakende ve hizmet sektöründe gün ve saat uygulamasına geçilmesi, işyerlerinin açılış - kapanış saatlerinin düzenlenmesi; Ülkede ekonomik yapıyı kurmak, daha çok üretim ve katma değer artışı sağlamak için üretim kooperatiflerinin ülke çapında yaygınlaştırılması; İnşaat iş kolunun ülkenin en önemli sektörlerinden olduğu, dolayısıyla bu sektörde yaşanan kayıt dışılık, sertifika sisteminin dikkate alınmaması, denetimlerin yasalara uygun ve kapsamlı hale getirilmemesi, iş kazaları ve bunun gibi sıkıntılarla mücadelenin yükseltilmesi amacıyla Hazım Temel, Cemal Akkunt ve Müslüm Ayhan’ın inşaat iş kolu sorumluları olması; Ülkeye getirilecek çalışanlar için ön izin verilirken Odanın görüşünün alınması, bu yönde mücadele edilmesinin ülkede istihdam ve işyeri planlaması için de şart olduğu.”