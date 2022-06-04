Yayın Yüksek Kurulu (YYK) başkanlığına Feyzi Hansel seçildi.

YYK’dan yapılan açıklamada, Yayın Yüksek Kurulu’nun, 12'nci dönemin ilk toplantısında, oybirliğiyle Başkanlığa Feyzi Hansel’i, Başkan Yardımcılığına ise Direnç Civa Akgün'ü seçtiği belirtildi.

Yayın Yüksek Kurulu'nun atanan yeni üyelerinin, cuma günü, YYK binasında yaptıkları ilk toplantıda Başkan ve Başkan Yardımcısı'nı seçerek 12'nci döneme resmen başladığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

“Cumhuriyet Meclisi tarafından atanan Feyzi Hansel, Yünsal İlhan, Neriman Saygılı, Yasemin Tanpınar, Direnç Civa Akgün, Hüseyin Gürşan, Mert Özdağ, Hüseyin Gürlek ve Cumhurbaşkanı'nı temsilen Adnan Işıman; Yayın Yüksek Kurulu’nun 12. Dönem üyeleri olarak göreve başladılar. İlk toplantıda ise oybirliğiyle Başkanlığa Avukat Feyzi Hansel, yine oybirliğiyle Başkan Yardımcılığına Avukat Direnç Civa Akgün seçildi.”

Radyo ve televizyon yayınlarının frekans ve kanal tahsislerini yapan, lisans veren, yayın içeriklerini ve yayınlarını denetleyen YYK, yasada olduğu şekliyle, KKTC Cumhuriyet Meclisince 8 üye ve Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen 1 temsilci olmak üzere 9 kişiden oluşuyor.