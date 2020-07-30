Başkasının ehliyetiyle araç kiraladı

Gazimağusa’da, bir kiralık araç şirketine giderek başka bir şahıs adına düzenlenmiş ehliyet uzatma belgesini konu iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçenin kimliğine bürünerek sahte davranışla kayıt temin ettirerek araç kiralayan Y.D.A. (E-28), tutuklandı.

BAFRA’DA KANUNSUZ ESKİ ESER TASARRUFU

Bafra’da S.M.’nin (E-47) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, eski eser nitelikli bir amphora testi bulunarak emare olarak alındı.

Olay dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. S.M tutuklandı.