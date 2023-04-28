Ercan Havalimanı’nda sahte evrağı tedavüle sürerek, başkasının kimliğine bürünen kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 12.00 sıralarında, J.E.T.C.(E-31), yurt dışına çıkış yapmak maksadıyla tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına çıkan pasaportu, görevli muhaceret memuruna vererek, belgede adı geçenin kimliğine bürünüp, sahte davranışla kayıt temin ettiği tespit edildi. J.E.T.C. tutuklandı.

-Tartıştığı kişinin yüzüne kül tablası ile vuran kişi tutuklandı

Girne’de, 26 Nisan tarihinde saat 04.00 sıralarında, birlikte kaldıkları ikametgah içerisinde H.Y.(E-23), aralarında yaşanan tartışma sonucu Erkan Karaman’ın (E-21) yüzüne kül tablası ile vurarak, dişinin kırılmasına sebep oldu. H.Y. tutuklandı.

-Lefkoşa’da İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareketten 2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün saat 11.00 sıralarında S.K.’nin (E-20) şüpheli hareketleri sonucu polis tarafından üzerinde yapılan aramada, satışı yeşil reçeteye tabi olan 16 adet hap bulundu.

Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen K.S.K.O.’nun (E-27) kaldığı ikametgahta mahkeme emri ile yapılan aramada da satışı yeşil reçeteye tabi olan toplam 156 adet daha hap bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Abbas ve Korkmaz bulundu

25 Nisan tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Alisa Abbas (K-17) ve Fehime Korkmaz (K-15) bulundu.