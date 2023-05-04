Başkent Lefkoşa’da Bahar Temizliği Devam Ediyor

Tertemiz bir Lefkoşa için yıl boyu çalışmalarını aralıksız sürdüren Lefkoşa Türk Belediyesi, yaz ayları öncesi bölgesel temizlik çalışmalarına da devam ediyor.

Ana caddelerde, Surlariçi ve Çağlayan bölgelerindeki genel ot temizliği tamamlayan LTB ekipleri, Köşklüçiftlik, Kumsal, Ortaköy, Göçmenköy, Taşkınköy, Gelibolu, Marmara, Yenişehir ve Kızılbaş bölgelerinde ise devam ediyor.

LTB ekipleri bahar ve yaz aylarında tüm bölgelerde gerçekleştirdiği ot temizliği, sokak ve kaldırımların temizlenmesinin yanısıra boş olan yeşil alanlar ile sahipleri tarafından temizlenmeyen ve yangın tehlikesi oluşturan aynı zamanda sinek, böcek ve yılan üremesine sebep olabilecek boş arsa ve arazilerin de temizliğini yapıyor.

Bölgesel temizlik çalışmaları kapsamında Küçük Kaymaklı, Metehan ve Hamitköy bölgelerini kapsayan ihale de sonuçlandı. İhale sonucunda Sözalp Pazarlama Ltd.

Küçük Kaymaklı Bölgesi’nde ot temizliklerine başladı.