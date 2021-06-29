Başkentin ilk Salı Pazarı,Merkez Lefkoşa’da kuruldu

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) tarafından geçtiğimiz hafta açılışı yapılarak hizmete giren dev yatırım Merkez Lefkoşa içerisinde bugünden (29 Haziran Salı) itibaren Salı Pazarı kurulmaya başlandı. Merkez Lefkoşa’da açılan pazar ile başkent Lefkoşa’da ilk kez Salı günleri sebze-meyve, konfeksiyon, kitap, takı, el işi gibi farklı standlar bir arada yer alıyor. Pazar günü stand açan esnafların yanında farklı sektörlerden esnafların da yer aldığı Salı Pazarı sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık olacak. LTB Başkanı Mehmet Harmancı da ilk kez kurulan Salı Pazarı’nda Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli ve esnafla kahvaltı yaptı, standları tek tek gezerek sohbet etti, alışveriş yapan yurttaşların görüşlerini aldı. Küçük Kaymaklı’daki Özker Özgür Caddesi üzerinde Açık Pazar,Çarşı ve Etkinlik /Organizasyon alanı şeklinde toplam 12 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Merkez Lefkoşa’da 410 araçlık otopark bulunuyor. Tamamen engelsiz bir yapıda olan Merkez Lefkoşa’da teraslı restoran ve kafe, çocuk oyun alanı, galeri,atölye,sergi salonu, özel toplantı salonu ve LTB hizmet noktası da bulunuyor.