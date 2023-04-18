Başpiskopos Yeorgios’un sözlerine tepki

İnsan Hakları Derneği, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un basında yer alan "Türkiye-Yunanistan yakınlaşması bizi yanıltmamalı. Bizi Yunanistan’dan uzaklaştırmak istiyorlar” ifadelerine ve “silahlanma ve özgürlüğü kazanma” çağrısına tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık yaptığı yazılı açıklamada, Yeorgios’un açıklamasının, Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün bir “güven ve güvenlik” sorunundan öte bir Rum-Yunan yayılmacılığı olduğunu teyit ettiğini savundu.

Işık, Osmanlı İdaresi’nde de her türlü imtiyaza rağmen Rum Ortodoks Kilisesi’nin Yunanistan ile birleşme yönünde Rum-Yunan yayılmacılığına öncülük yaptığını hatırlattı.

“Savaş kışkırtıcılığı yapan Kıbrıs Rumu’na Kıbrıs’ın hükümeti ve sahibi olarak muamele yapan” Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulunan Işık, Kıbrıs Türk halkının “hukuksal ve insan hakları” kapsamında KKTC’yi tanımaya davet etti.