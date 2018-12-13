Cumhuriyet Meclisi’nde Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) 16 milyon 263 bin TL’lik bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Oylamadan önce son olarak UBP Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, UBP Milletvekili Dursun Oğuz ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un konuşmasıyla devam eden genel kurul, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın muhalefetin eleştirilerini yanıtladığı konuşmalarla sürdü.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yolsuzluk dosyalarına değinerek, “Polis bazı dosyaları Savcılığa gönderdi. Savcılık suç unsuru olduğunu düşünüyorsa, bunu kısa süre içinde Meclise gönderecek” dedi.

Özersay, “Bu kadar yıldır ‘suya sabuna dokunmadan’ yürüdüğünüzde yolsuzluk dosyalarında ve iddialarında nereye geldiğimiz ortada. Bugüne kadar olduğunu gibi ‘aman söylemeyim aman kimsenin başını ağrıtmayım’ durumu olmayacak. Bu statükonun devamını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, talep gelmesi durumunda kurumun personel eksikliğini giderme noktasında olduklarını kaydetti.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, bütçeyle ilgili konuşmasında, Behiç Öztürk’e Başsavcılık görevinde başarılar dileyerek başladı.

Hukuk Dairesi’nin altyapı eksikliğinin gözle görülebilir bir şekilde ortada olduğunu söyleyen Gündüz, elektronik bilgi sistemine geçişin ihtiyaç olduğunu belirterek, dairenin bütçesine bu anlamda gerekli rakamın konmasının önemine değindi.

Gündüz, komite çalışmalarında herhangi bir yasanın Cumhurbaşkanlığı’ndan geri dönmeyecek şekilde çıkması gerektiğini, bunun mümkün olabilmesi adına Savcılık görevlilerinin komite çalışmalarına katılması gerektiğini anlattı.

Menteş Gündüz, bu anlamda savcı sayısının gereken noktaya çekilmesi gerektiğini belirtti.

Gündüz’ün konuşmasının ardından CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe oturduğu yerden söz alarak, çalışmalara koyduğu katkıdan dolayı Barolar Birliği’ne teşekkür etti.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da şu anki hükümetin aldığı Bakanlar Kurulu kararıyla TÜK mal alımları ve Sağlık Bakanlığı’nın ihale sorunlarına işaret ederek, yasa gücünde kararnameyle istihdam yapmanın hangi şartlarda mümkün olduğunu sordu.

Yasa gücünde kararnamenin bu şekilde kullanılmasını eleştiren Amcaoğlu, hükümeti bu konuda geri adım atmaya çağırdı.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da konuşmasında, savcılıktan istenen görüşlerde farklılıklar olduğunu belirterek, “Bu, savcılığın itibarını zedeliyor. Bu konu ciddiye alınmalı. Konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını istiyorum” dedi.

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay da eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, Türkiye’deki tren kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, Türkiye’ye başsağlığı diledi.

Başsavcılık konusunda Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile de görüştüklerini belirten Özersay, “2019 yılı içinde savcılığın güçlendirileceğini söyleyebilirim” dedi.

Başsavcılık görevine gelen Behiç Öztürk’ü de tebrik eden Özersay, “Kurumlarımıza güveniyoruz” vurgusunda bulundu.

Başsavcı vekili veya başsavcı ile yaptıkları ya da yapacakları görüşmenin bir kişinin dosyasıyla ilgili olamayacağını da söyleyen Özersay, “Yolsuzluk dosyalarının hangi aşamada olduğu konusunda bilgi talep edilebilir. Bunun ötesine geçen bir durum, bir şahsın dosyasının takibi söz konusu değil” dedi.

Yolsuzluk dosyalarına işaret eden Özersay, “Polis bazı dosyalarla ilgili tahkikatları savcılığa gönderdi. Savcılık suç unsuru olduğunu düşünüyorsa, bunu kısa süre içinde Meclis’e gönderecek. Parti olarak iki ulaştırma bakanlarıyla ilgili suç duyurumuzla ilgili polis tahkikatı sürüyor” şeklinde konuştu.

Kudret Özersay, polisle savcılık arasındaki bağın da kurulduğuna işaret etti.

Sözleşmeli olarak işe alınan kişilerle ilgili de konuşan Özersay, “Keyfi kararlara açık bir durum yok. Her şeyi idarenin takdirine bırakma gibi bir yol izlemiyoruz. Savcılık görüşü, ilave bilgi ve belgeyle sözleşmenin yapılması yönünde” dedi.

Muhalefetin Ercan Havalimanı konusunda Meclis’te söz alıp, soru sorduğunu söyleyen Özersay, “ İki ulaştırma bakanı konusunu siyaseten istismar etmiyoruz. Bu konuyu gündeme getirmiyoruz, ‘o konu ne oldu, ne oldu’ diye siz soruyorsunuz. İsmi geçen iki şahıs, o şikayette bulunduğumuz tarihte vekil seçilmemişti, dokunulmazlıkları yoktu” dedi.

OĞUZ

Özersay’dan sonra söz alan UBP Milletvekili Dursun Oğuz, savcılıkla ilgili birçok dosya ve konu olduğunu söyledi.

Durmuş, “Sokakta konuşulanlar da var, bazı savcıların adı geçiyor. Bazı kurumlarda bir yapı var ve dosyalar buna göre şekilleniyor diye algı söz konusu. Her savcı seçiminde de hukuk camiası kaynıyor. Bu söylemlere müsemma edilmemeli” dedi.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da Hukuk Dairesi Bütçesi üzerine söz alarak, “Başsavcılık bütçesi konuşuluyor, salonda tek bakan yok” yorumunda bulundu.

O sırada salona giren Özersay, “Bir bakanlık olmamasına rağmen sabahtan beri, Maliye Bakanı’na da danışarak, konuşmacıların tümüne cevap verdim… Yeni bir şey eklerseniz yine cevaplayacağız. Konuyu saptırmayın” dedi.

Başsavcılığın bütçesinin sadece personel ödemeye yönelik olduğunu söyleyen Berova, “Başsavcılığın ciddi fiziksel ve personel eksikliği var. Bunlar giderilmeli” dedi.

Özdemir Berova, “Başsavcılığa önemli görevler düşüyor. Bazı görüşlerin farklı zamanlarda farklı şekilde verilmesi de sıkıntı yaratıyor ” şeklinde konuştu.

Berova, Başsavcılığın bağımsızlığını koruması için herkese görev düştüğünü söyledi.

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yeniden söz alarak, şunları şöyledi:

“Hiçbir şekilde Başsavcılığın veya yargının bağımsızlığına müdahale etmedik. Etmeyiz. Kurumlara görevini hatırlatacağız. ‘Yolsuzluk dosyalarının takipçisi olacağız’ dedik, tabii ki takip edeceğiz. Bu kadar yıldır ‘suya sabuna dokunmadan’ yürüdüğünüzde yolsuzluk dosyalarında ve iddialarında nereye geldiğimiz ortada. Bugüne kadar olduğunu gibi ‘aman söylemeyim aman kimsenin başını ağrıtmayım’ durumu olmayacak. Bu statükonun devamını istemiyoruz.”

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da söz alarak, Başsavcılığın binasının yetersiz olduğunu, kurumun araç ve personel eksikliği olduğunu kaydetti.

Taçoy, “Başsavcılığın bağımsızlığını eleştirecek buna dil uzatacak noktada değiliz. Koşulların iyileştirmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da söz alarak, kamu kurumlarının elektrik, telefon ve su parası faturalarının gününde ödendiğini belirtti.

Denktaş, “Fatura ödenmedi diye telefonla kesildi iddialarını kabul etmiyoruz. Talep geldiği durumda kurumun personel eksikliğini giderme noktasındayız” dedi.

Genel Kurulda daha sonra Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesini görüşmeye geçti.

(DOĞ-RÇ/FEZ) EK VERİLECEK