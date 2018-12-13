UBP Milletvekili Özdemir Berova da Hukuk Dairesi Bütçesi üzerine söz alarak, “Başsavcılık bütçesi konuşuluyor, salonda tek bakan yok” yorumunda bulundu.

O sırada salona giren Özersay, “Bir bakanlık olmamasına rağmen sabahtan beri, Maliye Bakanı’na da danışarak, konuşmacıların tümüne cevap verdim… Yeni bir şey eklerseniz yine cevaplayacağız. Konuyu saptırmayın” dedi.

Başsavcılığın bütçesinin sadece personel ödemeye yönelik olduğunu söyleyen Berova, “Başsavcılığın ciddi fiziksel ve personel eksikliği var. Bunlar giderilmeli” dedi.

Özdemir Berova, “Başsavcılığa önemli görevler düşüyor. Bazı görüşlerin farklı zamanlarda farklı şekilde verilmesi de sıkıntı yaratıyor ” şeklinde konuştu.

Berova, Başsavcılığın bağımsızlığını koruması için herkese görev düştüğünü söyledi.