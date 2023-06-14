BASS’dan Li-Koop Ltd yönetimiyle ilgili açıklama: “Yasal değil”

BASS’dan Li-Koop Ltd yönetimiyle ilgili açıklama: “Yasal değil”
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Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’na (HÜR-İŞ) bağlı Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Li-Koop Ltd Yönetim Kurulunun yasal olmadığını savundu.

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Yapılan açıklamada, 27 Mayıs’ta yapılan seçimde yönetim kurulu başkanlığına seçilen kişinin seçime katılmasının yasal olmadığı, yönetimdeki iki kişinin de hakkında idari ve polis soruşturması olduğu iddia edildi.

“Gayri yasal” yönetimin kefalet senedi imzalamama konusunda ısrar ettiğinin de ileri sürüldüğü açıklamada, mevduat sahiplerinin hiçe sayılarak kredi müracaatı alındığı savunuldu, “Kefalet senedi imzalamayan yönetim kredi veremez” denildi.

BASS’ın açıklamasında, “Bu ülkede yasalar mı geçerlidir yoksa siyasi parti rozetleri mi?” sorusu soruldu.

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