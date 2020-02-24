Sosyal Sigortalara gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödenmesine yönelik yapılan düzenlemeden yararlanmak için başvuru dönemi 2 Mart-30 Haziran olarak açıklandı.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, düzenleme Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası tahtında 1 Ocak 2000-31 Aralık 2019 tarihleri arasında biriken prim ve gecikme zammı borçları ve Sosyal Güvenlik Yasası tahtında 1 Ocak 2008-31 Aralık 2019 tarihleri arasında biriken prim borçları ve gecikme zamlarını kapsıyor.

Gecikmiş prim ve gecikme zamları için Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası altında düzenleme yapıldı.

Belirlenen sürede başvuran ve müracaatları onaylananlara, birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli olarak ödeme imkanı sunulacak. Tek seferde ödemeyi tercih edenler tüm prim ve gecikme zamlarını; taksitli ödemeyi tercih edenler ise seçmiş oldukları ödeme planına göre ödemeleri gereken ön peşinatı 30 Eylül 2020’ye kadar ödemek zorundadır.