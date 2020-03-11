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Başvuru süresi uzatıldı

Başvuru süresi uzatıldı
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Hazine ve Muhasebe Dairesi, Emekli Yoklama Bildirgesinin daireye teslim edilme süresinin 1 Mayıs’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, Maliye Bakanlığı'na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi'nin Emeklilik Şubesi'nden emekli maaşı alan memur, mücahit, belediye emeklisi ile dul ve yetimlerin hayatta olup olmadığını kontrol etmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında adreslerine postalanan yoklama bildirgelerini, Hazine ve Muhasebe Dairesi Emeklilik Şubesi'ne gönderilmesi gerektiği, bunun için sürenin 1 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldığı, bu nedenle acele edilmemesi gerektiği belirtildi.

Yoklama bildirgesi almayan emekli, mücahit, belediye emeklileri ile dulluk ve yetim maaşı alanların, bildirgeyi  www.hazine.gov.ct.tr internet sayfasından temin edebileceği belirtildi

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