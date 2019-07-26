Batı Nil virüsü teşhisiyle hastanede tedavi gören 1 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören Hilmi Bolel’in bugün hayatını kaybettiğini; 7 kişinin de kontrol amaçlı hastanede tutulduğunu açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, Hilmi Bolel’in kardiak ve solunum arresti sonucu kaybedildiğini duyurdu ve Elibol ailesine başsağlığı diledi.

Batı Nil Virüsü’ne karşı gerekli koruma tedbirlerinin alındığını bildiren Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara evlerin ve bahçelerin etrafında birikmiş ve bir haftadan fazla bekleyen su kaynaklarını ortadan kaldırma, su depoları ya da varillerin üzerini kapatıp, kovalarda bekleyen suları sık sık boşaltma çağrısında bulundu.

7 KİŞİ DAHA HASTANEDE… TAHLİLLER TÜRKİYE’YE GÖNDERİLDİ

Açıklamada dün itibariyle 7 kişinin daha kontrol amaçlı hastanede tutulduğu, hastaların kan ve BOS örneklerinin Türkiye’ye gönderildiği, sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Ülkede hastalığın kontrolüne yönelik olarak Sağlık Bakanlık tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde tüm gerekli koruma tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

VATANDAŞA UYARI

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, sivrisineklerin yol açtığı hastalığa karşı önlemler çerçevesinde vatandaşların ne yapması gerektiğine de yer verildi ve şu uyarılarda bulunuldu:

“Sivrisinekler, üremek ve çoğalmak için uygun su kaynaklarına ihtiyaç duyar. Bu su kaynakları, sazlık, bataklık, göl gibi doğal alanlar olabileceği gibi bahçemizdeki bir saksının dibinde, kullanılmayan bir araba lastiğinde ve plastik bir kovada bekleyen su birikintisi de olabilir. Evlerimizin ve bahçelerimizin etrafında birikmiş ve bir haftadan fazla bekleyen su kaynaklarını ortadan kaldıralım. Su depoları ya da varillerin üzerini kapatıp, kovalarda bekleyen suları sık sık boşaltalım. El arabaları vb. ekipmanlarda bekletilen suları boşaltalım. Çatı yağmur su oluklarını temizletelim. Saksı diplerinde bekleyen suları boşaltalım.”

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 18:54