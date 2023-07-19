Bay-Sen 20 Temmuz’u kutladı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), Kıbrıs Türk halkını soykırımdan kurtarıp, barış ve özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 49. yıldönümünü onur ve gururla kutladığını belirtti.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat mesajında, 20 Temmuz 1974’ün, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bağımsız, özgür ve egemen bir halk olarak varlığının geleceğe taşındığı tarihi bir gün olduğunu kaydetti.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası olarak 1974 yılında hem Kıbrıs Mücahidinin hem de Mehmetçiğin sesi olmanın haklı gururunu yaşadığını belirten Kanat, “Tüm KKTC halkının ve BRTK çalışanlarının Barış ve Özgürlük Bayramını en içten duygularımız ile kutlar, bu vesile ile Mutlu Barış Harekatı’na katılan ve omuz omuza savaşan ve canlarını feda eden Mehmetçik ve Mücahit şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz” dedi.