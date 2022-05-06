Bay-Sen Başkanı yeniden İbrahim Kanat

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (Bay-Sen), 22’nci Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Genel Kurul’da Sendika Başkanı, yönetim kurulu, disiplin ve denetleme kurulları ile sendikayı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu’nda temsil edecek üye seçimi için oy kullanıldı.

Genel Kurul’da BRTK Bay Sen Yönetim Kurulu temsilciliğine Eray Göksoylu, Sendika Başkanılığı’na da İbrahim Kanat getirildi.

Genel Kurul sonrası oluşturulan Yönetim Kurulu; Efdal Özkara, Hasan Altınmakas, Bora Dede, Talmaç Başkaya, Suad Suiçmez, Turgay Özgünler, Eniz Akşahin, Çiler Ermetal ve Serda Tüzel’den oluşuyor.

Disiplin Kurulu’nda Ziya Tunaç, Çiğdem Cabacaba, Gürcan Yüzüak, Mete Asilsoy, Nedim Enginsoy, Denetleme Kurulu’nda ise Arzu Eliaçık, Ruzin Görçin ve Vargın Balcı yer aldı.