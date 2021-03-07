Bay Sen'den 8 Mart mesajı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kanat mesajında, “Dünyaya gözümüzü açtığımızda annemiz ile karşılaşıyoruz. İlk tebessümü, şefkati sevgiyi ondan görüyoruz. Annemizden aldığımız sevgi ve şefkatle, sevmeyi sevilmeyi tebessüm etmeyi öğreniyoruz. Anne ile başlayan kadının hayatımızdaki yeri bazen bir eş, bazen bir hayat arkadaşı, bazen abla ve bazen ise içten bir dost olarak karşımıza çıkabiliyor. Onlar hayatımızın en özel varlıkları” ifadelerini kullandı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kadınlara ithaf edilen o kadar özel günün arasında en önemli gün olduğunun altını çizen Kanat, şunları kaydetti:

“Haklarından vazgeçmeyen, inancını ve kendilerine olan güvenini asla kaybetmeyen güçlü kadının günü olan bu günde, ülkemiz koşullarında iş ve çalışma hayatında mücadele eden ayakta dimdik duran tüm emekçi kadınların ve dünyanın en başarılı insanlarının, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yaşamın kalitesini aşağı çeken tüm olumsuzlukların kalkacağı, barış ve huzur dolu bir dünya olması dileğimle…”