Bay Sen'den eylem

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), BRTK’da toplu iş sözleşmesi imzalanmadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

Sendika, Toplu İş Sözleşmesinin (TİS), BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı’nın, hazırlanan sözleşmeden “Toplu İş Sözleşmesi, yenisi imzalanana kadar yürürlükte kalır” maddesini çıkartmak istemesi ve ileri sürülen “zamanında ben koydum ben çıkarırım” tavrı nedeniyle imzalanmadığını belirtti.

Bay-Sen’in, bağlı bulunduğu Hür – İşçi Sendikaları Federasyonu’nun desteği ile gerçekleştirilen eylemde, BRT Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’un kendisiyle yapılan müzakere sonucunda üzerinde uzlaşıya varılan TİS’in yönetim kuruluna sunulduğu ve Yönetim Kurulu’nun da sözleşmeyi imzalaması için müdürü yetkilendirme kararı aldığı savunuldu. Ancak, Özkurt’un Kanlı’nın baskısı nedeniyle yetkisini kullanamadığı iddia edildi.

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı’ya Başbakan’ın dahi söz geçiremediği savunulan eylemde, Kanlı’nın “Bu TİS’i bu şekilde Başbakanlın önüne götürmem” dediği de iddia edildi ve BRT önüne siyah çelenk bırakıldı.

Eylemde Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu ile Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat birer konuşma yaptı, ardından Bay-Sen Basın Sorumlusu Mehmet Akten de hazırlanan basın açıklamasını okudu.

SERDAROĞLU: “KURUMLAR KİŞİSEL EGOLARINI TATMİN EDİLME YERİ DEĞİL”

HÜR-İŞ Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu konuşmasında, BRT’de yaşanan toplu iş sözleşmesi sorunundan dolayı eylemde olduklarını kaydetti ve yaptıkları eylemlerin yetkililer tarafından siyasi olarak değerlendirildiği, siyasilerin yapması gerekenleri yerine getirmedikleri eleştirisinde bulundu.

“Şimdi BRT’nin önündeyiz, yine mi siyaset yapıyoruz? BRT bir kurumdur, kurumlar kişilerin kişisel egolarını tatmin etme yeri değildir” diye konuşan Serdaroğlu, kurumların yasalar ile idare edildiğini ve BRT’deki toplu iş sözleşmesinin imzalanması gerektiğini söyledi.

TİS ile ilgili yasal sürece sendikanın uyduğunu anlatan Serdaroğlu, neticede Yönetim Kurulu’nun TİS’in imzalanması için müdüriyete yetki verdiğini ancak toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Kanlı’nın yasada var olan bir maddenin toplu iş sözleşmesinde de olmasından rahatsızlık duyarak TİS’in imzalanmasını engellediğini ileri sürdü.

Serdaroğlu, dün Başbakan Ersin Tatar ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşme sonrasında Tatar’ın Yönetim Kurulu’nu aradığını ve Kanlı’nın kendisine “Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasasında değişiklik olacak, o madde yasadan kalkacak, bu madde nasıl TİS’te kalır” dediğini savundu.

Serdaroğlu, önce yasanın değiştirilmesi gerektiğini ancak sonra söz konusu maddenin TİS’ten çıkarılabileceğini kaydetti.

Serdaroğlu, Başbakan Tatar’a sorunlara eğilme ve ülkede iş barışını sağlama çağrısında da bulundu.

KANAT: “BRT MÜDÜRÜ KANLI’NIN BASKISI NEDENİYLE YETKİSİNİ KULLANAMIYOR”

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat da, BRT çalışanlarının her zaman olduğu gibi huzursuz olduğunu kaydetti ve yıllardır kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.

Emeğinin sömürüldüğünü savunduğu personelin 27 yıldır alamadığı hak ve menfaatlerin bir kısmını bir nebze TİS’ten aldığını kaydeden Kanat, ilgili devlet yetkililerinin yaptıkları görüşmelerde toplu iş sözleşmesini incelediğini ve bir sakınca görülmediğini ileri sürdü.

Başbakan’ın Kanlı’yı arayarak “Bu işi çöz” dediğini ancak Kanlı’ya söz geçiremediğini iddia eden Kanat, BRT Müdürünün de Kanlı’nın “baskısı” nedeniyle yetkisini kullanamadığını savundu.

“TİS İMZALANMAZSA TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”

Kanat, Müdürü yetkisini kullanmak için göreve davet etti, TİS’in imzalanmasını talep etti ve aksi takdirde eylem ve grev gibi tüm yasal haklarını kullanacakları uyarısında bulundu.

“MÜDÜR TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ MALİYE BAKANLIĞI’NA GÖNDERSİN”

Bay-Sen Basın Sorumlusu Mehmet Akten de hazırlanan basın bildirisini okuldu.

Basın bildirisinde, “BRTK çalışanlarının 1993 yılından bu yana kadrosuz çalıştırılarak emeği sömürülen, 27 yılda yoktan var edilen, sırası geldiğinde ödün vererek elde edilen hakların tek güvencesi, Toplu İş Sözleşmesi’dir” denildi.

Özer Kanlı’nın eleştirildiği açıklamada, “Toplu iş sözleşmesi grev ve Referandum Yasası” yürürlükteyken Kanlı’nın tavrının kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Toplu İş Sözleşmesi metnini inceleyen Maliye Bakanlığı’nın imzalanmasında bir sakınca görmediği de ifade edilen açıklamada, “İmza yetkisini elinde bulunduran Müdür, Yönetim Kurulu Başkanımızın uzlaşmaz tavrı nedeniyle yetkisini kullanamamaktadır” denildi.

Açıklamada, Müdür’ün Toplu İş Sözleşmesi’ni resmi olarak Maliye Bakanlığı’na göndermesi istendi ve göndermemesi durumunda eylem ve grev dahil tüm hakların kullanılacağı ifade edildi.