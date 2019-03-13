Bay Sen'den Kamu İş eylemine destek

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Hür – İş Federasyonuna bağlı Kamu İş’in yarın gerçekleştireceği “Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı”na yönelik eylemi desteklediklerini bildirdi.



Bay-Sen Başkanı Salih Sakalı yazılı açıklamasında şunları ifade etti:



“Tüm sendikaların görüşü alınmadan hazırlanan ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesinden öte, kamu çalışanlarının haklarını budamaya yönelen bu çalışmanın reform olarak nitelendirilmesi yanlıştır.



Sendikamız Bay-Sen, Kamu Görevlileri Değişiklik yasası adı altında gerçekleştirilmek istenen hak budama düzenlemelerine karşı, bağlı bulunduğu Hür – İş Federasyonu ile birlikte mücadele etmeye devam edecektir.”