Bay Sen, zamları protesto

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) ülkede son zamanlarda ardı arkası kesilmeyen zamların BRTK çalışanları dâhil tüm vatandaşları etkilediğine dikkat çekerek, “kimsenin dayanacak gücü kalmadı” dedi.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat, yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak, yapılan zamlara sessiz kalmalarının mümkün olmadığını, elektrik, tüp gaz, benzin, market reyonlarında bulunan tüm ürünlere, ayrıca yakın zamanda ekmeğe yapılan ve yine yapılacağı söylenen zamlar karşısında ekonomik öngörülebilirliğin yerini günlük fiyat artışları ve istikrarsız süreçlerin aldığını ifade etti.

Yakın zamanda asgari ücrete yapılan artışın bu zamlar karşısında eridiğini; Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanarak asgari ücreti yeni ekonomik gerçekler ışığında tekrardan belirlemesi gerektiğini söyleyen Kanat, aynı şekilde hayat pahalılığının da tekrardan değerlendirilmesi ve bu zamlar karşısında her ay hayat pahalılığı oranlarının değişerek maaşlara yansıtılmasını istedi.

Kanat, şunları kaydetti:

“Bu ekonomik şartlar altında öngörülen asgari ücret, maaşlar ve hayat pahalılığı hakkaniyet, adalet ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmamakta olup, bu ülkeyi yönetenlerin bu ülke vatandaşları için artık adaletli adımlar atması ve vatandaşlarının refah içerisinde yaşamasını sağlaması gerekmektedir.

Bay-Sen Sendikası olarak yapılan zamları protesto ederek sessiz kalmayacağımızı ve gerekli tüm adımları gerek Bay-Sen olarak gerekse diğer sendika ve sivil toplum kuruluşları ile dayanışma içerisinde olarak yerine getireceğimizi kamuoyu ve değerli üyelerimiz ile paylaşırız.”