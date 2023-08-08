Bayar, Kıbrıs Türklerinin destansı mücadelesi Erenköy Direnişi'ni anlattı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, 1964'deki Erenköy kuşatmasına karşı Kıbrıs Türklerinin destansı bir mücadele verdiğini belirterek, Türkiye'nin hava harekatı sırasında Rumlara esir düşen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i mücahitlerin kurtarma teşebbüsünde bulunduklarını fakat geç kalındığını söyledi.

Erenköy Direnişi ve Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in şehit edilişinin üzerinden 59 yıl geçtiğini hatırlatan Bayar, "Kıbrıs Türklerinin yoğunluklu olarak üniversite öğrencilerinin Erenköy Direnişi olmasaydı, 'Kıbrıs Meselesi' diye bir şey kalmayacaktı. Rumlar Ada'daki Türk varlığını ortadan kaldıracaklardı." diye konuştu.

Erenköy Direnişi'nde son mevziler kaybedilmek üzereyken Türkiye'nin hava harekatının başladığını ifade eden Bayar, bölgede verilen şehitlerin başında Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in geldiğini belirtti.

Bayar, Yüzbaşı Topel'in kullandığı savaş uçağının 8 Ağustos 1964'te bir Rum hücumbotunu vurduktan sonra Gemikonağı'ndaki iskeleyi de tahrip ettiğini bu sırada açılan uçaksavar ateşiyle düştüğünü anımsatarak, Topel'in paraşütle atladığı yerin mücahitlerin mevzilerine 1,5-2 kilometre kadar uzaklıktaki Rum köyü Peristeronari (Cengizköy) olduğunu kaydetti.

Paraşütle atlamasının ardından mücahitlerin Yüzbaşı Topel'i kurtarmak için harekete geçtiğini anlatan Bayar, "Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i kurtarma teşebbüsü oldu fakat geç kalındı. Rumlar onu esir aldılar. Geç kalındığı için oraya gidilip Rumlardan alınamadı. Sonrasında Rumlar Topel'i ağır işkencelerden geçirerek şehit ettiler." ifadelerini kullandı.

- "Türk üniversite öğrencileri 1963'ten sonra gelmeye başladı"

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, Rumların Kıbrıs'taki Türk varlığını yok etmek için uygulamaya koydukları Akritas Planı'nın (1963) ardından katliamlara başladıklarına dikkat çekerek, "Türk üniversite öğrencileri 1963'ten sonra gelmeye başladı, Kıbrıs'a dönüp vatanlarını savunmak üzere. 1964'deki Erenköy direnişine katılanlar yoğunlukla üniversite öğrencileriydi. Kıbrıs Türkleri Erenköy Direnişi'nde destansı bir mücadele verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bayar, Rum ve Yunan güçlerinin Erenköy'ü hem karadan hem de denizden abluka altına almalarına rağmen Türklerin direnişi sonucu bölgeye giremediklerini belirterek şunları söyledi:

"Erenköy Direnişi Çanakkale'ye benzer. Nasıl Çanakkale geçilmez ise Erenköy de terk edilemezdi. Erenköy stratejik önem taşıyordu. 'Bereket' adı verilen balıkçıların Türkiye'den ilk silah ikmalini yaptıkları yerdi. Kıbrıs'a Türkiye üzerinden ikmal Erenköy'den yapılıyordu. Bu nedenle Erenköy düşmemeliydi. Burada önemli olan bir husus da yüksek öğrenim gençliğinin bu olaylar karşısında vatanlarına koşarak o azim ve iradeyi göstermeleridir. O gençlerdeki Türklük bilinci ve vatan sevgisi buradaki mücadeleye katılmalarını sağladı."

- Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in hatıraları müzede ve anıtta yaşatılıyor

Türkiye'nin, Kıbrıslı Türkleri abluka ve katliamlardan kurtarmak üzere 8 Ağustos 1964'te düzenlediği hava harekatında Rumlar tarafından esir alındıktan sonra şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in hatıraları Lefkoşa'daki Milli Mücadele Müzesi'nde ve Lefke bölgesinde yer alan Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı'nda yaşatılıyor.

Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'e TMT tarafından verilen "Şehit Madalyası Beratı", temel uçak ve çeşitli uçak modellerinde eğitim gördüğüne dair sertifikalar, düşen uçağın motor parçalarıyla makineli tüfeği sergileniyor.

Lefke bölgesindeki Cengiz Topel Anıtı'nın bulunduğu parkta da Cengiz Topel'in paraşütle atlayışını gösteren bir kabartma, Türk Hava Kuvvetleri Anıtı ve Topel'in Rumlar tarafından düşürülen savaş uçağına ait motor ve kanat parçaları yer alıyor.