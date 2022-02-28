Baybars: “28 sayfalık hükümet programında hiçbir vizyon yok”

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da konuşmasında, hükümet programının geçmiş yılların yapısal sorunları yaratanların ellerinden çıktığını savunarak, geçmiş yılların yapısal sıkıntılarını yaratanların bugün yine hükümette olduğunu söyledi.

UBP-DP-YDP Hükümet programı Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmeye devam ediyor.

28 sayfalık hükümet programında hiçbir vizyon olmadığı görüşünü dile getiren Baybars, her hükümet döneminde vaat edilip yapılamayan, takvimlendirilmemiş ucu açık işler bulunduğunu kaydetti.

Ülkenin ve vatandaşların içinde bulunduğu sıkıntılara işaret eden Baybars, hükümet programında bu sorunların hiç birinin çözümlerinin bulunmadığını ileri sürerek, dolayısıyla bunları Başbakan Sucuoğlu’nun kürsüden çıkıp cevaplaması gerektiğini vurguladı.

Kıb-Tek’in Maliye Bakanlığı’na devredilmesi konusuna değinen Baybars, Enerji Dairesi’nin ise Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı kalmasından dolayı ortaya çıkabilecek sorunlara işaret etti.

Diğer kurum ve kuruluşların bağlı oldukları bakanlıklara da değinen Baybars, kurumların ait olduğu bakanlıklardan dolayı yaşanacak yetki karmaşalarının nasıl çözümlenebileceğini öğrenmek istediklerini kaydetti.

Trafik sorunları, tarım denetimleri, gıda denetimleri gibi sorunların ne olacağı konusunda hükümet programında herhangi bir şey olmamasını eleştiren Baybars, bu hükümetin farkının ne olacağını, ayni kişilerin bakan olmasıyla nelerin değişeceğini öğrenmek istediklerini söyledi.

Hükümet programında, sürdürülebilir çevre politikaları ve iklim değişikliği konusunda yapılacak çalışmalar konusunda herhangi bir şey bulunmadığını belirterek bunu eleştiren Baybars, bu mevcut yapıda, düzensizlik ve çevre kirliliğinde turizm politikalarının sürdürülebilir olmasının mümkün olmadığını ileri sürdü.

Nüfus politikası oluşturulmamasını, plansız öngörüsüz bir yaşam olmasını, sürekli demografik yapının değişmesini eleştiren Baybars, insanların bu şekilde yaşamak istemediklerini vurguladı.

Belediyelerin reformla sayısının azaltılması için yapılacakların ne olduğu konusunda net bir bilgi olmadığını ifade eden Baybars, seçime 4 ay kala nelerin yapılacağının bilinmediğini belirterek, bunu eleştirdi.

Baybars, “Bunu yapmak niyetiniz varsa önemli olan hep birlikte bir irade ortaya koymaktır. Bu saatten sonra yapılması gereken teşhis değil, tedavidir” dedi.

Bu konuda bir Ad-Hoc komite kurulması gerektiğini belirten Baybars, önemli olanın niyet olduğunu, özellikle hizmetlerin halka doğru ulaşabilmesi, yatırımların doğru yapılması gibi konularda, belediyelerle birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.

“HÜKÜMETE OLUMLU OY VERMEYECEĞİZ”

Bu dönemde hangi dairelerin hangi bakanlıklara verileceğinin yasayla belirlenmesi çalışmasının yapılması önerisinde bulunan Baybars, bu hükümete olumlu oy vermeyi düşünmediklerini, hükümeti oluşturan partilerin geçmiş işlerine bakıldığında hükümet programında var olan işleri yapabileceklerine inanmadıklarını sözlerine ekledi.