Baybars: "Belediye Başkanları ve ekiplerle son aşamayı değerlendirdik"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sona gelinen Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda sürecin başından beri izledikleri katılımcılık ilkesinden ödün vermeden bakanlığın çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Baybars, İmar Planlarıözelinde İçişleri Bakanlığı olarak görüşlerinin özellikle merkeziyetçi bir anlayışla değil, yerel yönetimlerinde imar planları süreçlerine etkin katılımlarını her zaman önemsediklerine dikkat çekti.

Bu amaçla yerel yönetimlerle en baştan bir işbirliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Baybars, bu imzalanan dörtlü protokolle de hem Mağusa, hem İskele, hem de Yeniboğaziçi Belediyesi’nin imar ekipleri, mühendisleriyle Şehir Planlama İmar ekinin ortak çalışmasını sağlayacak bir mutabakat metninin ortaya konduğunu hatırlattı.

Baybars Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, bu ortak çalışmalar çerçevesinde sürecin başından beri belediye başkanları ve ekipleri ile birçok toplantı yaptıklarını hatırlatarak, bu toplantıların sadece Lefkoşa’da değil, bölgesel bazda da yapıldığını vurguladı.

“Halen daha da en iyiyi nasıl yaparız diye belediye başkanlarımız ve ekipleriye istişare içerisinde çalışıyoruz” diyen Baybars, 150’den fazla katılımcının ve paydaşın olduğu bir ortamda ne merkezi karar vericilerin, ne yerel yönetimlerin, ne de diğer kurum ve kuruluşların tüm taleplerinin bire bir tatmin edilmesinin mümkün olduğunu, fakat ortak akılla en iyiyi bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda, son güne kadar ortak akılla hareket etmeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Baybars, “Yılların plansızlığına karşı katılımcı bir anlayışla çalışıldığını ve nihayetinde de ortak bir noktaya gelindiğini söyleyebiliriz” dedi.

Baybars, belediye başkanlarıyla büyük oranda uzlaşı sağlandığını ve hep birlikte son noktayı koymaya hazır olduklarını söyleyerek, bu çerçevede sürecin başından beri izlenilen katılımcı anlayış ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalarak gelinen aşamada iki gündür de çeşitli paydaşlarla istişare toplantılarına devam ettiklerini kaydetti.

Bakan Baybars, dün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacilar , bugün ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile ayrı ayrı toplantılar yaptıklarını belirtti.

“Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nında hem yerel yönetimlerimizin ekipleri hem de şehir planlama ekibimizin katılımıyla son istişareleri gerçekleştirdik” diyen Baybars, “Amacımız planlı büyüyen, insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek bir planı yürürlüğe koymaktır” dedi.