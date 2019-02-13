Baybars: "Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı hazırlıkları sürüyor"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele İmar Planı sürecinde hazırlanan mevcut durum raporu, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda sunulduğunu açıkladı.

Baybars, sosyal medya hesabından yapıtığı açıklamada, Şehir Planlama Dairesi’nin Gazimağusa Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi ve İskele Belediyesi ile iş birliği içerisinde düzenlediği toplantıların 4-5-6-11 ve 12 Şubat tarihlerinde gerçekleştiğini belirtti.

Toplantılarda, mevcut durum raporunda yer alan verilerin ve tespitlerin doğrulamasını yapmak ve bir sonraki aşamada düzenlenecek olan Vizyon ve Stratejiler Çalıştayına sağlıklı bir zemin oluşturmak amaçlandığını kaydeden Bakan Baybars, katılımcıların sağladığı görüş ve ek bilgiler ışığında revize edilen mevcut durum raporunun, 25 – 27 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Vizyon ve Stratejiler Çalıştayında temel referans belge olarak kullanılacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Baybars, Bakanlığı tarafından daha önce basına duyurulduğu üzere, Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele İmar Planı hazırlıklarının katılımcı bir anlayış çerçevesinde ve ekonomik ve sosyal unsurlar değerlendirilerek belirlenen takvime uygun olarak devam ettiğini de vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 14:11