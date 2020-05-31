Baybars: "Genç Tv, sorumlu yayıncılık anlayışıyla 23 yıldır hizmet verdi"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kıbrıs Genç Tv'nin yeni yaşını kurumumuza gönderdiği mesajla kutladı.

Baybarsa mesajında şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk medyasında çok kıymetli bir yere sahip olan Birinci Medya Kurumu’nun 23 yıl önce çok sesliliğe yeni bir soluk getiren Genç TV’nin kuruluşundan bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan başta Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci olmak üzere, 23 yıldır Kıbrıs Türk demokrasisine, kaliteli, başarılı ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla hizmet veren Genç TV ailesinin 23. Kuruluş Yıldönümünü canı gönülden kutlar, bundan sonraki yayın hayatınızda ve çalışmalarınızda başarılarınızın devamını temenni ederim. Ayşegül Baybars

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 13:26