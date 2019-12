Baybars mesaj yayınladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Baybars, mesajında şunları kaydetti:

"Fiziki engellerin değil, yüreklerdeki engellerin sorun olduğu bilincinin tüm toplumda yaygınlaşması, zihinlerdeki duvarların yıkılması ve engelsiz bir yaşam için hep birlikte çalışmalıyız.



Toplumda engellilere karşı bakış açısının yardım temelli bakış açısından hak temelli bakış açısına dönüşmesi gerekmektedir. Bu anlamda engelli insanlarımızın ayrımcılığa uğramaması, yaşamın her alanında, özellikle kamuya açık alanlarda, binalarda ve toplu taşıma araçlarının kullanılmasında erişilebilirliğin sağlanması, engelli öğrencilerin engelsiz yaşıtlarıyla birlikte kaynaşarak eğitim alabilmesine imkân sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalıştırılması gereken engelli İstihdamına önem verilmesi, engelli bireylerin rehabilitasyon hizmetleri, yardımcı cihaz, tıbbi sarf malzeme gibi hayati öneme sahip ihtiyaçlarının sağlık alanında karşılanması ve sağlık tesislerine erişimlerinin de geliştirilmesi çok önemlidir.



Ülke politikalarını belirlerken izlenecek stratejilerin oluşmasına her zaman bu bilinçle ve sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak katkı yapacağız. İçişleri Bakanlığı olarak da farklı engel gruplarının sorunlarının aşılması için elimizden gelen katkıyı her zaman yapmaya devam edeceğiz.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle hepimizin sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Engellilerin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için çözümler üretmenin, onların önlerindeki hukuki, sosyal ve fiziki engellerin adım adım aşılması için hep birlikte çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.



Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulumuz başta olmak üzere ülkemizde engelsiz yaşam için cesur, kararlı bir mücadele ortaya koyarak hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum."