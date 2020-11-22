Baybars'tan afet bölgelerine ziyaret

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, meydana gelen hortumdan zarar gören bölgeleri ziyaret etti.

Ozanköy, Sadrazamköy, Lapta ve Karşıyaka’da inceleme yapan ve vatandaşı dinleyen Baybars’a Halkın Partisi Girne Milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Erek Çağatay’ın yanı sıra Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile muhtarlar eşlik etti.

BAYBARS: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YENİ BİR STRATEJİ PLANI GEREKTİRİYOR

Hortumun geride bıraktığı hasarı yerinde inceleyen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, vatandaşların yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi için gerekli çalışmaları başlattıklarını belirtti.

İklim değişikliği gerçeğini kabullenip şiddetli yağış, su baskını ve sellerine karşı devlet olarak hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Baybars, bu yönde tüm devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ortak mücadelesi ile ciddi bir organizasyona ve strateji planına ihtiyaç olduğunu belirtti.