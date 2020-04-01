Baybars'tan teşekkür

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gardiyanlar başta olmak üzere çalışanlara teşiekkür etti.

Baybars şunları kaydetti:

"Ülke olarak zor ve sıkıntılı bir dönemden geçerken bu süreçte imkanların elvermemesinden dolayı maaşlarından kesinti yapılmasına rağmen, en elzem yerlerin başında gelen cezaevinde kesintisiz görevlerine devam eden gardiyanlarımız, büyük bir fedakarlık, toplumsal sorumlulukla hareket etmişlerdir.

Bu zor günlerde en önemli, en stresli görev yerlerinden biri olan cezaevinde fedakarca görevlerinin başında olan gardiyanlarımıza, görevleri gereği sokakta hizmete devam eden kaymakamlıklarımıza, yerel yönetimlerimize ve bakanlığımıza bağlı acil hizmetlerin yerine getirilmesinde görev başında olan tüm çalışanlarımıza şahsım ve devletimiz adına teşekkür ederim."

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2020, 16:44