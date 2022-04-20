Baybars: “Ülkenin sorunlarının çözülmesine en büyük engel hükümetin ta kendisidir”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, UBP-YDP-DP hükümetinin kurulduğu günden bu yana ülkenin mevcut sorunlarını çözmek, ekonomik reformlar yapmak ve kendi ayakları üzerinde duran bir ülke için adım atmak yerine suni gündemler yaratarak ülkenin gerçek sorunlarının çözülmesine engel olduğunu söyledi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, hükümet programı açıklanırken ekonomi temelli bir vizyon sözü verildiğini hatırlatan Baybars, şu ifadeleri kullandı:

“UBP-YDP-DP’den oluşan hükümet programı açıklandığında bu dönemdeki vizyonun ekonomi temelli olacağı söylenmişti. Sayın Başbakan, KKTC’nin gelişmesi için ekonomik reform yapacağını, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke yaratmak ve ülkenin önünü açmak için engel olan mevzuları çözeceğini anlatmıştı. Hükümetin kurulmasının üzerinden iki aylık bir süre geçti ve bu süre içinde ülkenin önünde biriken sorunları çözmek yerine biz hala bugün bakan atama, bakan istifası, kabine içi huzursuzluk, liyakatsız atamalar, atışmalar ve zam haberleriyle boğuşuyoruz. Yaratılan suni gündemlerle ülkenin gerçek sorunlarının çözülmesine engel olunuyor. Ülkenin sorunlarının çözülmesine en büyük engel de hükümetin ta kendisidir.”

“HÜKÜMET, KAYIT DIŞI EKONOMİYE İLİŞKİN BİR EYLEM PLANI YAPMAK YERİNE ZAM POLİTİKASIYLA İLERLİYOR”

Açıklamasında, ülkede kendi ayakları üstünde durabilen bir ekonomi yaratabilmek için kaynakların doğru kullanılması gerektiğini belirten Ayşegül Baybars, ülkedeki kayıt dışı ekonomi yüzde 55-60’larda olduğu halde hükümet programında herhangi bir eylem planı olmadığını belirtti.

Baybars açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Hükümet programında Çalışma Bakanlığı’nın kayıt dışı ekonominin bir bileşeni olan kayıt dışı yaşamla ilgili de bir eylem planı, programı olmadığını görüyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle, ülkemizdeki denetimsizlikle, mevzuat eksikliğiyle ve kara para aklama noktası olarak kullanılan bazı yapılarla mücadele etmek yerine toplumun alım gücünü eritecek, ülkeyi ekonomik darboğaza sürükleyecek bir zam politikasıyla ekonomiyi düze çıkarmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu hükümet ekonomi temelli değil, Maliye’ye maaş ve benzeri ödemeleri yapmak için kaynak yaratma çabasıyla zam politikasıyla hareket ediyor. Ekonomiyi daraltma, üretimi azaltma, alım gücünü eritmeye yönelik adımlar atılıyor. Halbuki yapılacak çok şey vardır; bunların en önemlisi de kayıt dışı ekonomiyle mücadeledir.”

“KARA PARA AKLAMA MEKANİZMALARINI ORTADAN KALDIRACAK ADIMLARDAN BİRİ YASAL DÜZENLEMELERDİR”

“Kayıt dışı ekonomi devletin gözetimi ve denetimi altında olmayan, milli gelir hesaplanırken girdi olarak hesaplanamayan her türlü faaliyettir. Yasa dışı faaliyetler de bunun içindedir” diyen HP Milletvekili, 1990’lardan beri KKTC’nin kara para aklama konusunda cennete dönüştüğünü söyledi ve ekledi: “Yasa dışı bahisten, insan kaçakçılığına, dolandırıcılığa, seks işçiliğine varan yasa dışı ekonomik faaliyetler kayıt dışı ekonominin birer parçasıdır. Yasa dışı bahisle ilgili, şans oyunlarıyla ilgili yapılması gereken yasal düzenlemeler de bu kara para aklama mekanizmalarını ortadan kaldırmaya yarayacak adımlardan biridir.”

“DEVLET POLİTİKASIYLA KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR”

Yarı kayıtlı ve kayıtsız ekonomik faaliyet yapan iş yerleri olduğuna dikkat çeken Ayşegül Baybars, bu kayıt dışı faaliyetlerin temelinde ekonomik nedenlerin yattığına işaret etti.

Baybars açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kayıt dışı faaliyetlere neden olarak ülkedeki ekonomik istikrarsızlık ve belirsizlik, kötü yönetimin yarattığı sıkıntılar, nakit para ekonomisinin getirdiği sorunlar, gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi pek çok unsur sayabiliriz. Nedenler arasında vergisel boyut da vardır, vergi yükünün fazla olması, vergi adaletsizliği, ülkemizde çok sık yapılan vergi afları ve vergi denetimsizliğinin yetersizliği gibi… Bir devlet politikasıyla kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi gerekiyor.”