Baybars: "Yaz sezonu açılmadan plajlarda düzenleme yapılmalı"

UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz Mecliste “Plajlar” ile ilgili konuştu. Gündüz de, yazın yaklaşması dolayısıyla plajlarla ilgili konuşma yapmak istediğini ifade ederek, yaz sezonunun yanaşmasıyla plajlarda ve plajlardan yararlanacak vatandaşlar ve turistler için denetimlerin şart olduğunu kaydetti.

Gündüz, plajlarla ilgili verdiği bir yasa tasarısının komitede görüşüleceğini ifade ederek, plajlarda önlemlerin şart olduğunu söyledi. Gündüz, plajlarda su sporları, insan güvenliği, emniyet şeritleri, plaj güvenliği gibi konuların önemine işaret ederek, verdikleri yasa tasarısının özetini dikkate getirdi.

Su analizlerinin yapılmasının önemine de işaret eden Gündüz, yetkililere bu konularda sezon öncesi büyük görev düştüğünü söyledi.

BAYBARS



İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, yaz sezonunda plajların korunması ulaşımı güvenliği gibi konuların büyük önem taşıdığını ve bu konunun dünyada da tartışıldığını kaydetti.

Vatandaşların plaj kullanımı özgürlüğü konusunda çalıştıklarını anlatan Baybars, sahil, plaj ve kıyının karıştırıldığını, bunların ayrı ayrı olduğunu ve bu konularda yetki karmaşası olduğunu belirtti. Baybars, bu konuda yetkiyi tek makama vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Vatandaşlardan plaj kullanımı için değil verilen hizmetten dolayı alındığını ifade eden Baybars, bu konuda ilgili bakanlıklar ve makamlarla çalıştıklarını kaydetti. Baybars, yaz sezonu açılmadan bu düzenlemenin yapılmasının büyük önem taşıdığının bilincinde olduklarını ve bu konuda mecliste birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.