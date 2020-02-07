banner22

Baybars, yeni cezaevi hazırlıkları çerçevesinde personele yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmalarını yerinde inceledi

Baybars, yeni cezaevi hazırlıkları çerçevesinde personele yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmalarını yerinde inceledi
banner32

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, TC Adalet Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülen yeni cezaevine geçmeden önce infaz sisteminin kurumsal gelişimine eğitim yoluyla katkı sağlamak amacıyla başlatılan eğitim programları kapsamında personele yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeni cezaevinde gerçekleştirilen ve İçişleri Bakanı Baybars’ın da katılıp yerinde incelediği eğitim çalışmalarının çocuk hükümlülerle ilgili bölümünde; müzakere ve arabuluculuk, ön yargı ve ayrımcılık, iletişim engelleri, ekip çalışması, anne-baba tutumları, etkin dinleme, disiplin yöntemleri ve ahlak gelişimi gibi çağdaş eğitimlerin başarıyla tamamlandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığının yeni cezaevi hazırlıkları kapsamında personele yönelik gerçekleştirdiği üçüncü kısım eğitim programında Güvenlik Personeli Eğitimine 24 kişilik 7 kursiyer grubu, Kadın Hükümlülerle Çalışacak Personel Eğitimlerine 9 kişilik 2 kursiyer grubu ve Çocuk Hükümlülerle Çalışacak Personel Eğitimlerine 20 kişilik 1 kursiyer grubunun katıldığı belirtildi.

Baybars, yeni cezaevinde görev icra edecek olan personelin daha profesyonel, gelişen, değişen yeni yaklaşımlara sahip olarak hizmet verebilmeleri amacıyla başlattıkları eğitim çalışmalarının tam katılım ve başarıyla tamamlanmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığının uzmanları ve değerli öğretim görevlileri tarafından personele verilen eğitimlerin çok faydalı olacağına inandığını söyleyen Baybars, yeni cezaevi sistemlerinin daha etkin kullanılması, kadın ve çocuk tutuklu/mahkumlara yönelik cezaevi personelinin çağdaş yöntem ve yetkinlikle hareket etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Baybars, eğitim çalışmalarının sonunda yeni cezaevinde görev icra edecek personelin eğitim programı hakkındaki düşünce ve görüşlerini de dinledi.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
Yarın karla karışık yağmur bekleniyor
Yarın karla karışık yağmur bekleniyor
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿