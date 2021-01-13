Bayındırlık bütçesine onay

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bugünkü komite düzeyi görüşmeleri, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçelerinin komitede oyçokluğu ile oylanmasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin görüşülüp oylanmasıyla tamamlandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı çerçevesinde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı için öngörülen 298 Milyon 977 Bin 200 TL tutarındaki ödeneği oyçokluğu ile onayladı ve Genel Kurul’a sevk etti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesine ilişkin yapılan oylamada UBP Grubu Milletvekilleri kabul, CTP Grubu Milletvekilleri ise ret oyu verdiler.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesinin görüşülmesi esnasında komite toplantısına davetli olarak; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel ile Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bürokratları katılarak görüşlerini ifade ettiler.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda yapılan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı. Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, HP Milletvekili Tolga Atakan ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komite düzeyinde görüşülmesine 14 Ocak 2021 Perşembe günü; Mahkemeler, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Hukuk Dairesi, Sayıştay Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçeleri ile devam edecektir.