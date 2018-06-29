BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ATAKAN ARAÇ KAYIT BİRİMİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GREVİ DEĞERLENDİRDİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Araç Kayıt Birimi’nde bugün yapılan grevi değerlendirerek, göreve geldiği ilk günden itibaren bu birimde daha sağlıklı bir ortamda hizmet verilmesi adına, kendi çabalarıyla bazı girişimlerde ve çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.

Bilgisayar sisteminin yenileneceğini, temmuz ayı başından itibaren personel sorununun giderileceğini belirten Atakan, Araç Kayıt, Ruhsatlandırma ve Ehliyet Birimi ile benzeri birçok birimi bünyesinde barındıracak yeni hizmet binasının projelerinin hazırlandığını, zemin etütlerinin bitirilmesine müteakip ihaleye çıkacak hale getirildiğini ifade etti.

Yazılı açıklama yapan Atakan, grevi saygıyla karşıladıklarını belirterek, atmaya çalıştıkları adımların bir kısmının seçim yasaklarına, bir kısmının bütçede yaşanan gecikmelere, ciddi bir bölümünün de yılların yarattığı ötelenmişliğe takıldığını kaydetti.

Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Atakan, yakın bir zaman içinde birimin fiziki altyapısının geliştirilmesi adına yeni banko ve bilgisayar sistemi yapım ve alımı ile ilgili çalışmanın sona geldiğini, bankoların kurulması sonrası bilgisayar sisteminin yenileneceğini, klimalarla ilgili problemlerin geçtiğimiz aylarda çözüldüğünü belirtti.

Atakan, şöyle devam etti:

“Personel eksikliğini gidermek adına temmuz ayı başından itibaren bakanlığımızın diğer birimlerinden yeni çalışma arkadaşlarımızın bu birime kaydırılması hayata geçmiş olacak.Halen teknik altyapısını sürdürmekte olduğumuz internet üzerinden seyrüsefer harcı ödeme kolaylığı getirecek uygulamada ciddi aşama sağlandı, çok eski olan işletim sistemi yeni sistemle uyumlaştırıldı ve proje tamamlanmak üzere. Planlama ve İnşaat Dairemiz tarafından özellikle bu birimde çalışan arkadaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda görev ifa etmeleri adına yapılması planlanan fiziki değişiklikler ile ilgili projelendirme tamamlandı, keşif bedeli bitirilmek üzere ve en önemlisi belki kısa vadede değil ama orta vadede bu sıkıntıyı tamamen ortadan kaldıracağız. Araç kayıt, ruhsatlandırma ve ehliyet birimi ile benzeri birçok birimi bünyesinde barındıracak yeni hizmet binamızın projeleri hazırlandı, zemin etütlerinin bitirilmesine müteakip ihaleye çıkacak hale getirildi”

Söz konusu birimde gerek vatandaşların gerekse çalışanların sıkıntılarını yakinen gördüğünü ve bildiğini belirten Atakan, bunların çözümü için ciddi bir efor ortaya koyduklarını, sendika ile de sıkı bir işbirliği içinde olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade etti.