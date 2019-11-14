Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde ilk olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 254 milyon 622 bin 900 TL’lik bütçesi ele alındı.

Toplantıda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile bakanlık bürokratları da hazır bulundu.

Burada ilk sözü Komite Başkanı Sunat Atun aldı ve törenler nedeniyle bazı yolların kapandığını, bu nedenle toplantının 15 dakika geç başladığını söyledi.

Atun, yollar kapatıldığında araçların yönlendirildiği yolların açık ve akıcı olması gerektiğini kaydetti.

TOROS

CTP Milletvekili Fikri Toros da konuşmasına KKTC’nin kuruluşunu kutlayarak başladı. Bugünkü programın değiştirildiğini ve bundan rahatsız olduklarını dile getiren Toros, yaptıkları görev dağılımının, bu değişiklikle, aksamaya uğradığını belirtti.

Ülkedeki yol ağında ciddi bir yetersizlik olduğunu dile getiren Toros, bu yetersizlik nedeniyle trafikte hayatlarını kaybeden ve yaralananların yanı sıra ciddi mağduriyet yaşayan insan sayısının ciddi artış yaşadığını kaydetti.

Toros, bu alana aktarılan mali kaynakların kökten gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Yol inşaatlarında AB standartlarının örnek alınması gerektiğini dile getiren Toros, kazaların önemli bölümünün bu standartların eksikliğinden kaynaklandığını anlattı.

Toros, Türkiye’de açılan ihaleler sonucu yapılan inşaatların ülkenin şartlarına uymadığını anlattı.

ATUN

Komite Başkanı Atun da programda yapılan değişikliğin haklı bir gerekçesi olduğunu söyledi. Programın daha önce Fikri Toros’un programına uyacak şekilde de yeniden düzenlendiğini belirten Atun, bugün çeşitli törenler yapılacağının daha önce de bilindiğini söyledi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de yolların karanlık olduğunu söyledi. Halkın seyrüsefer paralarının ne yapıldığını sorduğunu söyleyen Angolemli, trafikten toplanan paranın trafiğe harcanması gerektiğini söyledi.

Gazimağusa’da Salamis Ormanları yanında bulunan bir yolda daha önce her sene kaza olduğunu ancak gerekli önlemlerin alınmasıyla bu kazaların önüne geçildiğini söyleyen Angolemli, yollara gerekli önem verilirse kazaların azalacağını dile getirdi.

Karanlık yolların ciddi tehlike arz ettiğini söyleyen Angolemli, trafik konusunda seferberliğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ağır yük kamyonlarının yolları mahvettiğini söyleyen Angolemli, araçları tartacak aletler olup olmadığını sordu.

Angolemli, bakanlıkta kaç trafik görevlisi olduğunu sorarak, yabancı ülkelerden gelen şoförlerin trafikte risk yarattığını anlattı. Angolemli, bir süre önce “learning” ehliyetle kaza yapan yabancı uyruklu şoförün işverenine ne ceza verildiğini sordu.

Avrupa’da arabaların artışıyla çemberlerin yetersiz kalmasıyla altgeçit üstgeçit sistemine geçildiğini dile getiren Angolemli, uzun araçların trafikte yarattığı sorunlara da değindi.

Angolemli bu sorunların çözülmesi için halkı yollara düşmeye çağırdı. TDP Milletvekili Angolemli gerekirse trafik için fon oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye ziyareti nedeniyle komitede değişiklik yapılmasını eleştiren Angolemli, trafik konusunda eğitime önem verilmesi gerektiğini de dile getirdi.

İNCİRLİ

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın büyük önem taşıyan bir bakanlık olduğunu kaydetti.

Hasarlı yolların tamir edilmesi ve artan nüfus uyarınca yeni yolların yapılması konusunda ciddi eksiklikler olduğunu dile getiren İncirli, bu yolların kimler tarafından yapılacağının da önemli olduğunu ifade etti.

Bakanlık altındaki dairelerin güçsüzleştirildiğini ve artık denetim yapamaz hale geldiklerini söyleyen İncirli, bu bakımdan 2020 bütçesinde bakanlık altındaki dairelerin güçlendirilmesi için neler yapılmasının öngörüldüğünü sordu.

Yolların AB standartlarında olmamasının da dairelerin güçsüzleştirilmesinden kaynaklandığını dile getiren İncirli, ihalelerin yerli müteahhitlere verilmesinin önemine de işaret etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı altındaki tüm dairelerin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren İncirli, yeni havaalanının denetimini kimin yaptığını sordu.

Internette son teknolojiye ulaşılması için gerekli adımların atılmasını isteyen İncirli “Özelleştirmenin dayanılmaz hafifliğine kapılmayınız” dedi.

HAMZAOĞLULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da söz alarak, Maraş’ın açılması için bütçeden bir kaynak ayrılıp ayrılmadığını sordu.

Çayırova-İskele yolunun çok kötü durumda olduğunu ifade eden Hamzaoğulları, bu konuda adım atılmasını istedi.

Alayköy Çemberi’nde ölümlü kazalar yaşandığını söyleyen Hamzaoğulları, bununla ilgili ortada bir plan olup olmadığını sordu.

Göçeri yolunun durumunun ne olacağını soran Hamzaoğulları, İskele köylerinin ciddi sıkıntıları bulunduğunu kaydetti.

Toplu taşımacılıkta sıkıntıların bir türlü aşılamadığını söyleyen Hamzaoğulları, Türkiye veya Güney’in örnek alınabileceğini dile getirdi.

Hamzaoğulları, toplu taşımada kooperatifleşme yapılırken nelerin baz alınacağını sordu. Hamzaoğulları taşımacılığın Milli Eğitim Bakanlığı’nın elinden alınması gerektiğini belirtti.

Yoncalardaki sistemin yanlış olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.