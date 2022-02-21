Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında görev devir teslimi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak atanan Erhan Arıklı, bugün görevi Resmiye Canaltay’dan devraldı.

Teslim töreni, yeni Bakanlar Kurulu’nun Meclis’e sunulmasının hemen ardından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda gerçekleşti.

Canaltay, Arıklı’ya yeni görevinde başarılarak dilerken, Arıklı, verdiği hizmetlerden dolayı, Canaltay’a teşekkürlerini sundu.

CANALTAY: “BU BAKANLIĞIN ÖNEMİNİ VE DEĞERİNİ BİLECEĞİNİZDEN EMİNİM”

Canaltay, yeni hükümetin ve kabinenin hayırlı olmasını dileyerek, Arıklı’nın yeni görevinde çok başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Görevde oldukları bir yıla yakın süre içerisinde başarılı bir çalışma yürüterek, uzun zamandır çözülmeyen sorunları çözdüklerini, bunu yaparken de, hiçbir baskıya boyun eğmeden, kamu kaynaklarının korunmasında büyük bir özveri gösterdiklerini söyleyen Canaltay, Arıklı’nın baskıya boyun eğmeyecek bir kişiliğe sahip olduğuna ve aynı hassasiyeti göstereceğine inanç belirtti.

“Ulaştırma Bakanlığı bana göre hükümetin en önemli bakanlığıdır. Çünkü bütün altyapı projelerinin olduğu ve ülkede köylüye, kentliye dokunabilen bir bakanlıktır” ifadesini kullanan Canaltay, Arıklı ve ekibinin bu bakanlığın önem ve değerini bileceğinden emin olduğunu söyledi.

Canaltay, son olarak, pandemi ve pandemi sonrasında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle can çekişen sektörleri koruma altına aldıklarını hatırlatarak, bu sektörlerin hayatta kalması için gereken özverili çalışmaların devam edeceğine inandığını ifade etti.

ARIKLI: “CANALTAY, TAKDİRE ŞAYAN BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDU”

Yeni atanan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, Resmiye Canaltay’ın görevde olduğu süre boyunca, takdire şayan bir performans ortaya koyduğunu, kısa sürede çok önemli projelere imza attığını ve uzun zaman isteyen projeleri kısa sürede gerçekleştirdiğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın öneminin bilincinde olduklarını söyleyen Arıklı, en büyük güvencesinin, bakanlıktan ayrılmış olsa bile, Resmiye Canaltay’dan destek alabileceği olduğunun altını çizdi ve “Hepimizin amacı ülkeye hizmet etmek. Kronikleşmiş sorunlara çözüm üretmek” dedi.

Bu arada Canaltay, görev süresindeki bakanlık icraatları ve hedeflerini yazılı olarak basınla paylaştı.