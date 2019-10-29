Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından uyarı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz eğitimi ve sınavına katılıp, talep edilen vesikalık fotoğraf ve belgeleri ibraz etmeyenlerin, belgelerinin basılmayacağı açıklandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz sınavına girenlerin, bir adet başvuru formu, iki adet vesikalık fotoğraf, kimlik ve ehliyet fotokopisi ile, kamu görevlisi olmayanların, adli sicil kaydı veya sabıka kaydı ibraz etmelerinin gerektiği, bunun 19 Ekim ’de sadece Kısa Mesafe Telsiz eğitimi ve sınavına katılanlar için de geçerli olduğu belirtildi.

Sürüş ehliyeti olmayanlar veya 18 yaşından küçük olanların, bir kamu sağlık kuruluşundan temin edilecek sağlık raporunu en kısa zamanda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkilere ulaştırmaları gerektiği de kaydedildi.

Bu arada, 13 Temmuz’da Gazimağusa Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ADB eğitimi ve sınavına katılanların , Amatör Denizci Belgelerini, mesai saatleri dahilinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan alabilecekleri de belirtildi.

Açıklamada, “Amatör Denizci Eğitim ve Sınavına katılıp belge harcı ödemesi yapamayanlar için oluşturulan ‘ödeme kodları’bakanlığımızın internet sitesinde yayınlanmıştır” denildi.