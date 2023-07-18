"Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında "Bayrak Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Okçular Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle Lefkoşa'da yapılan etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve YEE Başkan Yardımcısı Kutalmış Yalçın'ın yanı sıra sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünden mehteran eşliğinde katılımcıların dev bayraklar taşıyarak geçtiği "Bayrak Yürüyüşü" etkinliği Sarayönü Meydanı'na kadar sürdü.

Burada katılımcılara hitap eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 20 Temmuz 1974 sabahı Türk askerinin Kıbrıs'a gelişini unutamadıklarını ifade ederek, "Aslında söylenecek çok söz var. Allah'ım ne gündü o gün. 20 Temmuz 1974 sabahı ne gündü. 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'taki Yunanlılar ve EOKA terör örgütü darbe yapmıştı. Acaba Türk askeri gelecek mi diye bekliyorduk. Kaç defa gelecek oldular, sonra geri dönmüşlerdi. 20 Temmuz sabahı Lefkoşa semalarında, Kıbrıs semalarında Türk uçakları uçuyordu. Erenköy'e son dakikada imdada yetişiyordu Türk jetleri." diye konuştu.

Türk askerinin gelişini Kıbrıs Türklerinin 1878'den 1974'e kadar 96 yıl boyunca beklediğini anlatan Töre, Rum ve Yunanlıların Kıbrıs'ı bir Helen adası yapmak, Girit'e çevirmek, Türkleri Ada'dan sürmek için çok uğraştıklarını, 20 Temmuz 1974'te Mehmetçiğin şafak vakti tüm bu çabaları boşuna çıkardığını kaydetti.

Etkinlik Okçular Vakfı Başkanı Yıldız ve YEE Başkan Yardımcısı Yalçın'ın katılımcılara yönelik hitaplarıyla son buldu.