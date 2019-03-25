Bayram Göçmen anısına yapıldı

Biyologlar Derneği, geleneksel hale gelen "doğa yürüyüşü ve orkide gözlemi" etkinliğini dün Alvekayası’nda gerçekleştirdi.

Etkinlik, geçen günlerde yitirilen onursal dernek üyesi Prof. Dr. Bayram Göçmen'in anısına yapıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs’ta doğanın uyanmaya başladığı bu günlerde “yiyecek, içecek bizden, fotoğraf makinenizi alıp gelmek sizden” sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılanlar eşsiz güzellikteki orkidelerini yakından görmek ve onlar hakkında birinci elden detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Katılımcıların 10’dan fazla orkide türünü yakından gözlemlediği yürüyüş, orkidelerle dolu yaklaşık 4 kilometrelik özel bir parkurda, rehber Mustafa Kemal Meraklı'nın eşliğinde tamamlandı.

Yaşamını Türkiye'de sürdüren Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji BölümüZooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Bayram Göçmen (53), 22 Mart'ta hayatını kaybetmiş ve dün Lefkoşa'da toprağa verilmişti. Göçmen, sürüngenlerin yaşamı üzerine araştırmalarıyla tanınıyordu.