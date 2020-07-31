Bayram mesajları

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, halkın birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde tüm dileklerin gerçekleşmesini temenni etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, bu zor dönemde, toplumsal dayanışma ile el ele vererek zor günlerden çıkma çabasının devam etmesi gerektiğini belirterek, “Ülke olarak hem içte, hem de bölgesel anlamda zor bir süreç bizi bekliyor. Bayram dayanışmasını, hayatın her alanında daha uzun bir süre sürdürmemiz gerekiyor” dedi.

Siyaset yapanlar olacağını, bunları da bilerek ilerleyeceklerini söyleyen Taçoy, dönemin, mevcut koşullardan bağımsız düşünme ve kişisel hareket etme dönemi olmadığını vurguladı.

Taçoy şöyle devam etti;

“Bunun için elimiz taşın altında olacak. Motivasyonumuz bu ülke insanının hak ettiği yaşam seviyesine ulaşması, bunun için gereken çabanın kutsallığına inanmamızdır.

Anavatan Türkiye ile birlikte, çok zaman zor koşullardan geçtik, ama günün sonunda başardık.

Bayramlar, kırgınlıkların da sona erdirildiği zamanlardır. Bu önemli bir Müslüman ve Türk geleneğidir.

Şimdi, siyasette de kırgınlıklara son verme ve ülke işin çalışma zamanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hepimizin bayramı kutlu olsun”

VAKIFLAR İDARESİ

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Türk halkının ve tüm Müslüman âleminin Kurban Bayramını kutlayarak, sağlık ve mutluluk içerisinde geçmesini diledi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdür İbrahim Benter, yazılı açıklamasında, vakfın, Kurban Bayramı öncesinde birçok hayır faaliyeti gerçekleştirdiğini kaydetti.

Benter’in açıklaması şöyle:

“Peygamberimizin, ‘Sana nasıl davranılmasını istiyorsan, sen de başkalarına öyle davran’ sözünden yola çıkarak, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kurban Bayramı öncesinde birçok hayır faaliyeti gerçekleştirdi. Kıbrıs geleneklerimizi yaşatmak amacı ile İyilik Gönüllüleri dört şehirde halkımıza lokum (cezerye) ikram ettiler. Vakıf mülklerimizden gelen gelirlerle, İyilik Gönüllüleri tüm KKTC’de ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına bayramlık giyim hediyeleri aldılar. Ayrıca, özel bakım gerektiren çocuklarımızın annelerine de ayrı bir kampanya düzenleyerek anneler ve çocuklarını bayram alışverişine çıkardılar ve sonrasında dondurma ikram ederek bu ‘Özel Anneler’e bir nebze olsun nefes olmayı hedeflediler. İyilik Gönüllüleri’nin yardım eli KKTC ile de sınırlı kalmadı. Kenya’daki çocuklar için ‘İyiliği Pazara Çıkardık’ etkinliği ile pazarda çeşitli ürünler sattılar ve elde ettikleri geliri çocuklara bayramlık olarak gönderdiler.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, işbirliği içerisinde olduğu birçok dernek ve STK’ya da destekte bulunarak bayram öncesi ihtiyaçlı insanlara hediyelerinin ulaşmasını sağladı. Kurumumuz ayrıca, bayramda sofraların boş kalmaması için gıda paketleri hazırlayarak ihtiyaçlı ailelere ulaştırdı.



Ailelerin kavuştuğu, birçok hayır işinin yapıldığı, paylaşımların arttığı bir bayram dileklerimizi yeniler, tüm halkımıza saygılarımızı sunarız.”

ÜLKÜ OCAKLARI

KKTC Ülkü Ocakları, Kurban Bayramının, kardeşliğin, dostluğun birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı, paylaşmanın değerinin katlanarak arttığı, huzur ve barışa en ihtiyaç duyulan zaman olduğunu belirterek, tüm İslam alemine huzur ve barış diledi.

KKTC Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Artıcı, bayram mesajında şunları ifade etti:

“Bu duygu ve düşüncelerle vatanımızın her köşesindeki vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı tüm içtenliğimle tebrik ediyor, nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah’tan diliyorum.”

AKPINAR

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar Bayram Mesajı Yayımladı.

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar; Kurban Bayramı dolayısıyla, kendisi ve ailesi adına yayımladığı yazılı bayram mesajında; İnsan yaşamının iç ve çevresel sorunları yüzleşerek ideal yaşamın kapılarını zorlayabileceğini vurgulayarak; "İnsanlık olarak geçmekte olduğumuz bu zor süreçte; Kurban bayramınızı ailece tebrik ediyor, İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum." temennisinde bulundu.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar'ın mesajında şu ifadeler de yer aldı; "İnsanlığın; Tüm diğer varlıklar, diğer tüm dinler ve onların değerleri ile sürdürmek zorunda olduğu yaşamı; Evrensel evimiz Dünya'da idealize değerler zenginleştirip, paylaşmak ile mükellefiz. Dini bayramlar da buna vesiledir. Her bayramın da 'Evrensel kucaklaşma' anlamında, gereksinimlerimizin en iyi ifade yolu ve vesilesi olduğunu düşünüyorum. Halkımızın, Anavatan Türkiye'mizdeki kardeşlerimizin, Türk ülkelerindeki soydaşlarımızın ve elbette tüm islam aleminin bayramlarını en içten ve güzel dileklerimle kutluyorum. Tanıklık ettiğimiz ve yaşam bulduğumuz bu bayram gününde dileğim; Sağlık, huzur, sevgi ve muhabbetin bol olduğu 'bir bayram sabahı hissinin', yaşamın tüm sabahlarına yayılmış olabilmesidir. Küresel GAÜ Ailemiz'in tüm çalışanlarının, Okullar Grubu'muzun, öğrencilerimizin, mezunlarımızın, velilerimizin, tüm dostlarımız ile dost kuruluşların, çözüm ortaklarımızın bayramını bir kez daha tüm içselliğimle kutluyor; Yüce Rab'bimin sevgi ve insanlık yolculuğunda sonsuz saygı ve sevgilerimi iletiyorum."

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2020, 12:44