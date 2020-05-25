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Bayramın ilk gününde gün boyu yangın vardı

Bayramın ilk gününde gün boyu yangın vardı
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Bayramın ilk günü ülke genelinde bir çok bölgede yangın meydan geldi. 

İskele bölgesinde ve Geçitkale – Alaniçi arasında akşam saatlerinde iki ayrı yangın çıktı. Dün saat 14:45 sıralarında, Yiğitler, Vadili ve Paşaköy arasında çöplük alandan başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı.Dün yine saat 15:30 sıralarında, Tepebaşı köyünün Limitya mevkiinde ve Gaziköy ağıllar bölgesinde de  yangın meydana geldi. 

KKTC'nin bir çok farklı bölgelerine çıkan yangına polis itfaiye, orman dairesi ve belediye ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.

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