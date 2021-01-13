Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Gaziveren Afrodit Sahil Sitesi, Gaziveren Çiftlik Evi ve Livadya Restoran civarına bugün 09.00 ile 14.30 arasında elektrik verilemeyecek.Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruya göre kesinti şebekede yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle gerçekleştirilecek.

Yeniceköy Yağ Değirmeni bölgesine de bugün, 3 saat elektrik verilemeyecek.Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek