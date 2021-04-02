Bazı bölgelerde internet kesintisi olacak

Bazı bölgelerde internet kesintisi olacak
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Boğazköy, Dikmen ve Pınarbaşı bölgelerinde yarın ve Pazar elektronik iletişim hizmetlerinde kesintiler olacak.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan duyuruda, Girne -Lefkoşa arasındaki fiber optik kabloda çalışma yapacağından dolayı, Bogazköy, Dikmen ve Pınarbaşı santrallerinden hizmet alan
Abonelerin yarın ve 4 Nisan Pazar 09.00-13.00 saatleri arasında ses ve data hizmetlerinde kesintiler yaşayacağı belirtildi.

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