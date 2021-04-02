Bazı bölgelerde internet kesintisi olacak

Boğazköy, Dikmen ve Pınarbaşı bölgelerinde yarın ve Pazar elektronik iletişim hizmetlerinde kesintiler olacak.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan duyuruda, Girne -Lefkoşa arasındaki fiber optik kabloda çalışma yapacağından dolayı, Bogazköy, Dikmen ve Pınarbaşı santrallerinden hizmet alan

Abonelerin yarın ve 4 Nisan Pazar 09.00-13.00 saatleri arasında ses ve data hizmetlerinde kesintiler yaşayacağı belirtildi.