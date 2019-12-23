Bazı bölgelerde kesinti

Kalecik Trafo Merkezi’nde yarın yapılacak olan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre 09:30-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kesintiden etkilenecek yerler şöyle;

“Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya ve Safaköy”

Öte yandan Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy Bölgesi’nde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti 9.00-14.00 saatleri arasında olacak.